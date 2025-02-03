兒童爆肺｜東區醫院自研迫真人體模型培訓醫護　增加手術安全系數

▲ 東區醫院以3D打印技術製作「兒童氣胸引流術模型」，以真實數據製作像真度極高，一比一的兒童肺部模型，觸感猶如面對真人，以加強醫護對罕見疾病，如兒童氣胸的認識。

醫生不時遇上罕見的病例，東區醫院以3D打印技術製作「兒童氣胸引流術模型」，以真實數據製作像真度極高，一比一的兒童肺部模型，觸感猶如面對真人，以加強醫護對兒童氣胸的認識。醫生可進行模擬手術，加強對兒童氣胸引流術的熟練度，增加手術安全系數。

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部份複雜病例並非常見，東區醫院研究團隊利用3D打印，製作仿真度極高的人體模型，協助醫生進行手術培訓和準備。該院早前研發出成人人體模型，為配合培訓需要，研發團隊於2024年9月製作出兒科人體培訓模型。

嚴重兒童爆肺可引致死亡

氣胸（俗稱爆肺）是指肺部破洞，空氣從破洞漏往兩塊胸膜中間，令到肺葉受壓。東區醫院兒童及青少年科顧問醫生陳智文表示，患者會出現胸悶呼吸困難等症狀，嚴重時會死亡。對比成人，治療兒童特別是嬰兒氣胸的技術要求更高，如果情況嚴重，可能需要進行氣胸引流術。

他解釋，初生嬰兒的氣胸個案並不常見，亦不一定用引流術醫治，加上情況危急，引流術講求高技術水平，以傳統方法教學會較難。

成本只需要數千元

東區醫院醫學物理學家唐嘉信取得真實的病童數據後，按醫生描述，參考豬和雞隻的觸感，以矽膠和聚乳酸（PLA）製作一周大嬰兒肺部模型，成本只需要數千元。而團隊曾製作胸腔刺穿術模型和血管插管模型，可加上泵模擬血液流通，「拮咗會有血」。

陳智文表示模型已先後借給不同醫院使用，難以統計有多少醫生使用過模型訓練。他日常亦會訓練同事，形容模型好用，「易教好多」，因紙上手繪未必完全領悟到，現時醫護可理解放入儀器的正確位置。他認為使用模型有不少好處，模型可以重複使用，可以更好地訓練新同事，令培訓做得更好，確保手術安全。陳智文說，即使面對罕見例子，學懂處理就可以提高安全係數。

唐嘉信補充現時正研發新項目，新模型會橫跨中西醫，中醫也可以使用。

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