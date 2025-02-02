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領隊致命車禍｜馬豪輝：待團友心情平復會主動聯絡　掌握事實後檢討需否加強培訓

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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旅遊業監管局主席馬豪輝。（資料圖片）

美麗華旅遊華東6天團的一名港人領隊，上周五（1月31日）在上海回程時發生車禍，被拋出旅遊巴外死亡。旅遊業監管局主席馬豪輝今日（2日）指，暫未全面掌握相關資訊，會待團友心情平復後，主動聯絡他們了解情況。

馬豪輝今日在一個電視節目表示，對領隊致命車禍感到難過，並慰問家屬。他指暫未全面掌握相關資訊，不會猜測事發時的實際情況，包括涉事領隊是否在車內站立。而由於團友對事故感到驚惶，會待他們心情平復後，主動聯絡了解情況，亦歡迎他們隨時向局方求助。

馬豪輝續指，除了保障旅客安全外，旅監局亦相當關注領隊的安全，相信持牌領隊已有足夠訓練，但掌握事實後，會即時檢討需否特別加強培訓。

旅監局：保險須涵蓋領隊因工沒戴安全帶

旅監局昨晚（1日）亦發稿稱，上周五下午已獲美麗華旅遊按照《持牌人指令》規定通報事件，並在其後與美麗華旅遊密切跟進後續安排，包括助美麗華旅遊派員於香港國際機場照顧返港團友，以及聯繫入境處、涉事旅行代理商和離世領隊家屬，以提供適切協助。

旅監局又稱，根據《持牌人指令》，持牌旅行代理商如指派自由作業領隊執行領隊職務，須採取切實可行步驟，確保該領隊獲提供領隊工作保險。保障須包括因領隊職務所需，沒有佩戴安全帶而在旅遊車上站立、工作及走動，或在馬路上協助外遊旅行團的參與者上車下車或搬運行李。

而據旅監局初步了解，是次意外的涉事持牌旅行代理商有按《持牌人指令》的規定行事，離世領隊作為自由作業領隊執行職務，有工作保險保障。上海市相關執法單位已就交通意外展開調查，旅監局不會在現階段就事故作任何揣測和評論。

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