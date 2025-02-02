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財爺網誌｜陳茂波：明日公布數據顯示本港經濟穩中有進勢態

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，明天將公布2024年第四季及全年經濟預先估計數字，顯示本港經濟處於穩中有進的勢態，反映較近期趨勢的季度數字繼續有改善。

陳茂波今日在網誌稱，反映較近期趨勢的季度數字續有改善。旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍為穩定下來。股市方面，去年9月底至今交投持續暢旺，1月份日均成交額達1476億元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。

樓市方面，陳茂波提到市場數據顯示交投繼續大致平穩。此外，就業市場仍然理想，通脹保持溫和，讓今年本港經濟以平穩態勢開局，「然而，面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍是要小心謹慎應對。」

陳茂波又說，政府正積極舉辦更多特色活動，增加人流和吸引旅客，其中香港馬拉松將於2月9日星期日舉行，不少商店和食肆乘勢推出特色運動用品或餐飲應援等，啟德體育園亦將開幕，大大提升香港舉辦盛事的能力和吸引力；加上香港國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展，以及多個包括「裕澤香江」等金融會議和盛事陸續上演，將為本港創造更多「人旺」的時點和「財旺」的機遇。

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