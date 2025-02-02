農曆新年｜馬豪輝料8天黃金周近2,000內地團訪港　涉約7萬名旅客

▲ 內地農曆新年8天黃金周期間，料有近2,000團內地團訪港。（馮漢柱攝）

今日（2日）為內地農曆新年8天黃金周（1月28日至2月4日）的第6天，旅遊業監管局主席馬豪輝估計，整個黃金周期間，有近2,000團內地團來港，與去年相若，但較2018年多。

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馬豪輝今日在一個電視節目表示，至今有逾1,600團、逾5.8萬名旅客來港，預料到年初七（2月4日）共迎接近2,000團，即日均約250團，共涉約7萬名旅客，與去年相若，但較2018年的約3.5萬人倍增。

馬又指，本港疫下暫停開放一段長時間，故恢復後很多內地客希望來港，加上不再有強迫購物問題、食肆和特色旅行團等選項增加，令來港內地團數目有較大增幅。

不過，他稱內地團只佔總入境旅客5%，在農曆新年期間來港的旅客以自由行居多；又強調局方不會盲目追求團數，形容旅行團的質素同樣重要。他並說業界會發揮協調作用、分散人流，以免旅客迫在同一景點或食肆。

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研導遊設分級制

業界人手方面，政府早前公布《旅遊發展藍圖2.0》，料本港旅遊業至2028年需要多約6萬名旅遊從業員。馬豪輝說，本港旅遊業因疫情停擺3年，不少旅遊從業員因前景不明朗轉行，導遊人數由2019年前約6,000人，下跌11%至現時約5,320人，且最缺乏外語導遊。他稱會聯絡不同青年團體、大專院校等，向年輕人推廣旅遊相關考試和就業機會，期望吸引更多人入行。

另外，現時所有持牌導遊須接受155小時培訓，牌照亦無分等級。馬豪輝指旅監局正聯同旅遊事務署、旅發局及旅議會，研究就不同旅遊種類發展不同導遊牌照，如以「打卡」旅遊與「深度遊」作區分，並設初級、中級、高級等，以降低新人入行門檻，「邊做邊晉升」，但暫未有具體落實時間表。

至於應否透過輸入外勞補充導遊空缺，馬強調應以「本地人士優先」為聘任原則，並重申旅遊從業員的質素不可因缺人而降低。

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