東岸板道｜發展局：東段擬下半年開放　貫通堅尼地城至筲箕灣海濱

北角東岸板道西段已開放一周，發展局局長甯漢豪今日（2日）在網誌表示，很高興看到板道自開放以來廣受市民歡迎，期待板道成為維港以至香港的新地標。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

位處炮台山至鰂魚涌的東岸板道，是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，全長約2.2公里，項目分兩階段完成。

土木工程拓展署高級工程師楊思翔指，已開放的西段屬首階段完成部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，及400米經優化的北角海濱花園 。

至於餘下部分，即北角至鰂魚涌的東段，計劃於今年下半年陸續開放，屆時「一板貫通，暢踏西東」，正式打通整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊。

以「城市海浪」作整體設計概念

楊思翔續指，東岸板道被維多利亞港環抱，左右兩旁均為海，團隊以「城市海浪」作整體設計概念，讓市民走在板道有如踏步海上的感覺；又指整條板道長廊劃分成8個主題區。

其中，已開放的西段有4個主題區，包括可從多角度欣賞夕陽和維港兩岸海景的「汐·日光之階 (Sun Wave)」、以海浪為主題的遊樂康體空間「淘·童夢之園 (Play Wave)」、接近水面的釣魚熱點「漁·釣魚平台 (Fish Wave)」和可靈活舉辦活動的「滙·共融空間 (Gather Wave)」。位於東段的4個主題區則包括「渡·寵物花園 (Pet Wave)」、「漮·水空之鏡 (Sky Wave)」、「演·藝創長廊 (Art Wave)」和「瀚·閒聚樞紐 (Wave Hub)」。

楊思翔亦說，東岸板道東西兩段分別設置3個觀景台，供市民欣賞維港。首段開放的板道亦設飲水機和自動售賣機，餘下部分的板道更會增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

建造工程極具挑戰性

此外，土木工程拓展署署長方學誠表示，東岸板道的建造工程極具挑戰性。土拓署工程師黃邦彥則稱，東岸板道鄰近岸邊，位處水域需要供維修東區走廊結構及海堤，以至緊急救援船隻使用。由於板道將海面分隔，工程團隊首次在維港水域設置兩條「開合橋」及一條「轉盤橋」，方便船隻往來

日常情況下，3條橋會合上讓行人往來，若有船隻需要駛進近岸水域作維修，甚至緊急救援行動，「開合橋」及「轉盤橋」在管制人流的安全情況下，便會打開讓船通過。

另除了板道兩端分別連接糖水道，及東岸公園主題區的出入口，轉盤橋亦連接和富花園，提供多一個出入口方便附近居民往來，提升板道的暢達性。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】