緬甸詐騙園區｜一名於緬甸被擄31歲本港女子獲救　保安局：盡快安排抵港

▲ (The nation Thailand)

泰國傳媒報道，泰國毒品管制局辦公室早前發出警告，有12名港人被運送到緬甸，從事當地運作的電話詐騙中心、以及線上賭博網站。

泰國皇家軍隊、以及當地警察接獲通知，該名31歲女子希望由緬甸妙瓦底回到泰國，泰國軍方其後透過泰國駐仰光大使館協助，並與控制邊境的克倫軍作出協調，成功救回該名女子，並於周日返回泰國。泰國軍方表示，她將盡快被送回香港。

保安局證實，再有一名在緬甸被禁錮從事非法工作的香港居民獲救並順利抵達泰國，保安局專責小組期間一直和泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。

保安局稱，高度重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作個案，保安局副局長卓孝業上月率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員到泰國曼谷，與泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威率領司法部轄下的執法部門首長，以及泰國國家警察等高層官員會面，跟進有關個案。保安局局長鄧炳強亦與泰國、緬甸和柬埔寨的駐港總領事會面及保持聯絡。

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