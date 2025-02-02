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2蚊車費優惠｜基層組織憂月底財案向長者福利開刀　狄志遠：點解唔可以減公務員人工

社會

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

社協及多個基層團體憂慮，財赤下新一份財案會向基層長者福利開刀。(何畯新攝)

【財案/2蚊乘車優惠/福利開支】新一份財政預算案於本月26日公布，有基層組織憂慮政府面對近千億財赤下會向長者福利「開刀」，並提出多項訴求，包括保留2元乘車優惠、降低長者生活津貼申請門檻、盡快完善社區醫療網絡等。

社區組織協會及老人權益聯盟今（2日）舉辦大年初五長者新春論壇。居住劏房、身兼散工保安的65歲侯先生指，自己經常要到港九新界四處工作，取消2元乘車優惠會加重負擔，形容政府並非解決老人問題，而是製造老人問題。

身兼散工清潔工的市民娥姐表示，自己每日上班要至少乘搭8程車，每個地方工作2小時，若政府取消2元乘車優惠會加重自己負擔。同為清潔工的市民馮女士指，退休後不想常在家中無所事事，但亦憂慮身體無法支撐因此未有選擇全日工作，惟現時在職家庭津貼工時下限為144小時，自己未能受惠，因此不希望取消2元津貼。

立法會議員林振昇表示，明白現時政府有財赤，但仍希望當局可以用十億八億幫助基層市民的需要。就2元乘車優惠，林認為政府可以考慮60至64歲有偏遠工作需要的長者，指一旦取消60至64歲長者的2元乘車優惠，長者未必會考慮到偏遠地區工作，會限制長者工作的選擇，亦未能鼓勵長者就業。他舉例指，機場交通費高且較遠，日後就較難聘請人手。

立法會議員狄志遠亦指，不明白為何政府要就2元向長者「斤斤計較」，指優惠有助長者身心健康，減輕對醫療服務的需求等。就福利上，他指不少長者幾十年前都對香港有貢獻，質疑政府「點解唔可以減公務員人工」，而要向長者福利「開刀」。

就照顧者議題上，有長者表示自己須要長期照顧年約90歲的丈夫，丈夫脾氣暴躁，同時須長年卧床，對自己造成不少的壓力，導致自己有情緒問題，醫生亦建議她去做磁力共振，惟洗費較大，生活艱難。協會建議政府應取消「照顧者津貼」的雙重津貼限制，讓正領取長者生活津貼、傷殘津貼或綜援的照顧者可以申領。同時亦促請政府檢視照料者熱線及盡早設立「照料者資料庫」。

另外，協會亦提出盡快完善社區醫療服務，近期推出社區藥房服務，可以設立可負擔藥物預先包裝、藥物整合及諮詢服務，並擴展遙距診症，豁免綜援長者藥物送遞費等安排。

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