農曆新年｜農曆新年5天長假期結束　截至晚上9時共約525.4萬人次出入境

▲ 本港農曆新年5天長假期結束，截至今晚9時，共有約60.6萬人次入境，其中約42.4萬人次為回港市民。（馮漢柱攝）

本港農曆新年5天長假期結束，大年初一（1月29日）至今晚（2月2日）9時，共有約525.4萬人次出入境，其中外遊港人有約166.5萬人次，佔全港人口約22%；訪港內地客則有約82.3萬人次。

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根據入境處數字，年初一至初五晚上9時（1月29日至2月2日），共有約268萬人次入境香港，其中內地客有約82.3萬人次，其他旅客有約13.4萬人次。出境則共有約257.4萬人次，其中外遊港人有約166.5萬人次。

若單計今日截至晚上9時，共有約60.6萬人次入境，其中約42.4萬人次為回港市民，近16.2萬人次為訪港內地客；出境則有約37.1萬人次。

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對比去年農曆新年，僅有年初一至初四（2月10至13日）4日連假，較今年少1日，期間共約392.2萬人次出入境，今年初一至初四（1月29日至2月1日）則共約427.7萬人次出入境，按年同期增9.1%。

若單計入境，今年初一至初四有約207.4萬人次，按年同期增7.7%，其中訪港內地客有近66.2萬人次，按年同期增1.3%；其他旅客有約11.3萬人次，按年同期增22.1%。至於出境共約220.3萬人次，按年同期增10.3%，其中外遊港人有約146.8萬人次，按年同期增11.3%。

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記者︰梁薾心