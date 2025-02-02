  • 18°C
香港時間：202523日 (一) 00:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年｜農曆新年5天長假期結束　截至晚上9時共約525.4萬人次出入境

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

本港農曆新年5天長假期結束，截至今晚9時，共有約60.6萬人次入境，其中約42.4萬人次為回港市民。（馮漢柱攝）

本港農曆新年5天長假期結束，大年初一（1月29日）至今晚（2月2日）9時，共有約525.4萬人次出入境，其中外遊港人有約166.5萬人次，佔全港人口約22%；訪港內地客則有約82.3萬人次。

點擊圖片放大
+4
+3

根據入境處數字，年初一至初五晚上9時（1月29日至2月2日），共有約268萬人次入境香港，其中內地客有約82.3萬人次，其他旅客有約13.4萬人次。出境則共有約257.4萬人次，其中外遊港人有約166.5萬人次。

若單計今日截至晚上9時，共有約60.6萬人次入境，其中約42.4萬人次為回港市民，近16.2萬人次為訪港內地客；出境則有約37.1萬人次。

點擊圖片放大
+3
+2

對比去年農曆新年，僅有年初一至初四（2月10至13日）4日連假，較今年少1日，期間共約392.2萬人次出入境，今年初一至初四（1月29日至2月1日）則共約427.7萬人次出入境，按年同期增9.1%。

若單計入境，今年初一至初四有約207.4萬人次，按年同期增7.7%，其中訪港內地客有近66.2萬人次，按年同期增1.3%；其他旅客有約11.3萬人次，按年同期增22.1%。至於出境共約220.3萬人次，按年同期增10.3%，其中外遊港人有約146.8萬人次，按年同期增11.3%。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

記者︰梁薾心

相關文章

六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
21:15 2025/02/02
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
農曆新年｜馬豪輝料8天黃金周近2,000內地團訪港　涉約7萬名旅客
16:28 2025/02/02
農曆新年｜馬豪輝料8天黃金周近2,000內地團訪港　涉約7萬名旅客
農曆新年｜運輸署料傍晚起大量跨境乘客離港　籲及早規劃行程
16:53 2025/02/02
農曆新年｜運輸署料傍晚起大量跨境乘客離港　籲及早規劃行程

你可能感興趣

六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
21:15 2025/02/02
六合彩新春金多寶2025｜頭獎一注獨中可贏$1.88億史上最高　即對攪珠結果
農曆新年｜馬豪輝料8天黃金周近2,000內地團訪港　涉約7萬名旅客
16:28 2025/02/02
農曆新年｜馬豪輝料8天黃金周近2,000內地團訪港　涉約7萬名旅客
農曆新年｜運輸署料傍晚起大量跨境乘客離港　籲及早規劃行程
16:53 2025/02/02
農曆新年｜運輸署料傍晚起大量跨境乘客離港　籲及早規劃行程
出入境管制 入境處 香港 農曆新年

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

長壽運動｜要健康無須日行1萬步！醫生推薦1運動每周做2次　降死亡風險近5成
長壽運動｜要健康無須日行1萬步！醫生推薦1運動每周做2次　降死亡風險近5成
急症室最長等候時間（02月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間16:05）
新年禁忌2025｜大年初五財神生日迎富送窮　命理師揭6大禁忌/勿講這1字
新年禁忌2025｜大年初五財神生日迎富送窮　命理師揭6大禁忌/勿講這1字
碰瓷黨｜尷尬碰瓷黨跨欄衝出撞私家車　司機提前煞車令女子「無從下手」
碰瓷黨｜尷尬碰瓷黨跨欄衝出撞私家車　司機提前煞車令女子「無從下手」
超市大搜查｜消委會力薦10款高分平靚正潤手霜　最平$24保濕力媲美$200品牌
超市大搜查｜消委會力薦10款高分平靚正潤手霜　最平$24保濕力媲美$200品牌