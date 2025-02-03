最強小三五索爆料︱罕談與馬清鏗認識經過　自稱一早想分手從不怕「閂水喉」

▲ 五索罕談與馬清鏗認識經過。

【五索 / 鍾睿心 / 小三 / 馬清鏗情婦】「五索」鍾睿心（Rachel）做馬清鏗小三事件爆出後，成全城熱話。五索早前上網台節目《絲打圍爐》接受訪問練美娟和連詩雅，稱呼馬清鏗為「另一半」，更罕談第一段婚姻及馬清鏗的相識經過。

五索憶述當年與前夫透過交友Apps認識，拍拖1年多便「奉子成婚」，直言：「嗰陣我哋性格極度不合，我由細都大都想嫁個有錢人，我生完即刻勁後悔，但係因為面而唔想離婚，真係好核突，啱啱結完就離。」

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▲ 五索接受練美娟和連詩雅的網台節目《絲打圍爐》訪問。

最強小三五索爆料︱憶與馬清鏗相識經過

至於當年在飯局與馬清鏗結緣，五索表示稱：「嗰陣我都冇諗咁多，我同前夫已經分開咗，但係我有拍拖，我有個朋友想搵老闆贊助佢啲演唱會門票，就叫我陪佢去，跟住識咗。」

當時馬清鏗只說用假名，但一開始已說明自己有家室，而每次約會都開不同的名貴跑車出來，稱：「佢仲要呃我，話唔係佢自己嘅」，但五索早看穿對方講大話是真正的有錢人，而她也認自己向錢看，所以喜歡這個人。

其後兩位主持與五索玩「你問我答」，問道：「小朋友出世紙有否寫爸爸的姓名？」五索稱：「梗係有喇，有冇知識㗎？冇結婚同出世紙係唔關事。」

然後再問：「每生一個小朋友會收到幾多錢？五索表示：「睇佢心情喎，每個都唔同，我要乜就有乜，所以冇一個計較，但係如果你話佢畀得最多錢，我覺得係生咗個女，物以膽罕為貴，我生咗4個仔，得一個女。其實佢成日畀錢我，因為屋企好多開支，不過最難忘係喺直升機過錢畀我，過咗7位數。」

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最強小三五索爆料︱根本不想結婚

介入別人的婚姻當第三者，但五索卻強調自己：「其實我係支持大婆嘅，我好敬佩，因為我做過」，更指「做大婆係好慘」，因為多工作又多責任，「跟住最後尾個老公又唔係特別錫自己咯，所以我最後尾就唔想再結婚」。

主持人練美娟問怕不怕被男方「閂水喉」，五索自信回答：「唔會，因為佢一早已經畀夠我哋！因為佢係一個好負責任嘅爸爸。」

她甚至表示：「每一秒都諗住分手，我成日都想分手，因為我係一個唔受管嘅人，我成日都覺得一段關係穩定咗就想分手，但係佢忍得，每次想分手，佢都唔會咁煩，起碼2個鐘先會打一次電話，我唔擔心完咗呢段關係冇生活費，佢一早已經畀足我哋，佢係一個負責任嘅爸爸，我亦從來冇諗過要搶『大婆』嘅地位，我根本唔想結婚。」

五索稱自己拍片只是想紅：「無論乜嘢方法紅都得㗎，好似林作咁負面嘅紅都得㗎」，更預告將來會與林作和裕美出歌。

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