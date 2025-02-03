蔡天鳳案︱蔡天鳳媽媽走出喪女陰霾　孻女爭氣升讀世界第8頂級學府

▲ 蔡天鳳媽媽分享兩名女兒先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳。

【蔡天鳳/五姐/倫敦大學學院】2023年蔡天鳳案成為震驚全港的事件，其家人近況受到各界關心，上月蔡天鳳媽媽（五姐）在社交平台分享，二女及幼女先後考上名牌大學的消息，更透露幼女獲3間在世界排名前十名的大學取錄，幼女最終決定入讀英國倫敦大學學院（UCL）。

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▲ 蔡天鳳媽媽（左二）分享二女（左四）及幼女（左三）先後考上名牌大學，同時歸功於大女蔡天鳳（左一）。

蔡天鳳案︱五姐指大女常教導妹妹要謙虛善良

五姐上月在抖音發文，分享兩名女兒考上名牌大學的喜事，透露幼女獲3間世界排名前十的大學錄取，最終選擇了排名第8的倫敦大學學院（UCL）。她指，在大女蔡天鳳遇害後，一直處於慘絕人寰的難過時刻，但二女及幼女先後考上大學，帶給她最大的安慰，同時，她亦將女兒們在學業上取得優異成績，歸功於大女蔡天鳳，「一向以身作則引導妹妹，希望她們追求豐富的知識儲備」。

大姐姐常說做人要保持謙虛，善良的言行潛移默化，放在妹妹們心底，（希望大女）在天之靈安心交托。

五姐表示，時間過得很快，幼女在親朋好友眼中從小就像洋娃娃一樣漂亮可愛，不知不覺已經18歲，成為擁有獨立思想、行為和能力的美少女，而且智慧過人非常懂事，「會說雖然自己有公主命，但絕對沒有公主病」。兩名女兒亦會經常安慰五姐，說「努力不單為自己，是為媽媽和家族，希望代表媽媽為海南人爭光」。

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蔡天鳳案︱上載數十張母女溫馨合照

五姐更上載數十張幼女的照片，分享女兒從小到大的成長過程，當中有不少是母女的合照，再配上《明天會更好》的歌曲，可見母女感情深厚，同時讓公眾知道她們一家努力走出喪女、喪姐的陰霾。逾5萬多名網民看到五姐的分享，送給帖文「愛心」點讚送上祝福，五姐亦為留言回覆讚好。

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蔡天鳳案︱案件至今仍在候審

28歲名媛蔡天鳳（Abby）2023年2月疑慘遭前夫一家殺害兼肢解、烹屍，案件震驚全港。案中被警方起訴的六名人士，包括死者前大伯、前家翁及前夫，各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，至今一直還押候審。

蔡天鳳育有4名子女，生父分別為前夫及第二任丈夫譚仔太子爺Chris。同時她為家中長女，下有兩名同母異父的妹妹，她生前與媽媽五姐感情極好，五姐為女兒處理身後事後，曾直言與女兒的離去，這種血肉之痛在她的心中，沒有終止。

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