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大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【徐熙媛／大S／日本／流感】48歲大S徐熙媛昨日被瘋傳急病離世，昨晚一直未有人出面澄清，截至今早小S徐熙娣發文證實死訊。

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48歲大S徐熙媛昨日（２日）被瘋傳急病離世，截至今早由小S徐熙娣發文證實死訊，大S徐熙媛終年48歲。

謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

香港Facebook專頁「日本旅人旅遊購物美食情報」昨日（2日）突發文指「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」。帖文下引起網民熱議，不少網民指專頁小編造謠，小編隨後再留言：

過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？

留言區中小編更指病逝女明星已婚，屬於「流星花園年代」等線索，亦透露遺體將於今日（3日）火化，在此之前不能公開，須等家屬自己公布。網民猜測是帖文所指的是大S徐熙媛，紛紛到大S本人及其家人的社群留言，希望他們可以早日出面澄清消息真偽，惟至今仍未有人回覆或現身闢謠。有內地網民發現，大S前夫汪小菲的抖音帳號頭像突然換成黑色，讓事件更撲朔迷離。

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不同媒體紛紛向大S身邊親友求證，惟大S經紀人未有回應，小S徐熙娣亦已讀未回，大S好友Makiyo的經紀人胖姐則表示：「不可能吧！沒聽說」，對於傳聞表示驚訝。

據《壹蘋新聞網》報道，小S訊息已讀不回，但見社交平台上剛分享與S媽熱舞的影片，表面上不像有壞事發生。再者，上月25日大S、小S才與具俊曄等人一同出席恩師王偉忠女兒歸寧宴，當時大S氣色看起來相當好，身體並無異狀。

今早大S前夫汪小菲被網友目擊帶著家人，包括母親張蘭及岳母到泰國度假，張蘭被問及有沒有和孫子孫女消息，她意外脫口表示：「大S帶孩子們去韓國過春節。」

外遊免疫3大自保法

日本流感肆虐，去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時教3大自保法：

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預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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