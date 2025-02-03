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大S驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像

社會

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】在昨日（2月2日）網上突然瘋傳「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」，有人猜所指為大S徐熙媛，其經理人、家人及閨蜜更反常未有作出即時回應，引起網民恐慌，但此消息事一直未能證真假。

事因Facebook粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文聲稱「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」，該粉專點出「流星花園年代」、「女，已婚」，導致全網瘋猜可能就是大S。

據專頁指，該名藝人是死於日本流感急病，翻看大S的病歷，她曾因感冒癲癇復發突然昏倒。當時報道一出，大S曾向傳媒表示自己的情況真的不好，很需要外間給予時間及空間休息，自己需要好好休養。當時小S也有回應並交代家姐大S的情況。

不過，大S十天前出席王偉忠女兒歸寧宴，當時氣色極佳，看不出異狀。

台灣有媒體詢問小S徐熙娣及S媽都未獲回應，連她們的閨密們也都沒作回應，一反過往大S有新聞，小S會即作出回應的常態。另外，更有網民發現小S的IG突關閉留言功能。

此外，有網友更發現汪小菲的抖音帳號頭像「已經換成全黑」，且沒有附帶任何文字。

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