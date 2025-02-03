  • 16°C
香港時間：202523日 (一) 12:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S徐熙媛流感併發肺炎病逝，終年48歲。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】有網友在「爆廢公社」轉發粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」的2日的貼文，指「台灣有位大明星過世 稍後會有官方公佈48歲，日本流感急病。」

發文者並在留言處表示對方身分為女、已婚，網友瘋猜是指大S。對大S徐熙媛病逝傳聞，事隔一天後，小S徐熙娣透過經理人在今日（2月3日）回應證實大S病逝此不幸消息。

大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像

點擊圖片放大
+12
+11

大S逝世｜流感併發肺炎病逝

小S經理人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

大S對上一次露臉，是在今年1月25日與丈夫具俊曄、妹妹小S等齊出席王偉忠女兒歸寧宴，當時她氣色紅潤並無異樣。

汪小菲大S風波丨汪小菲宣布求婚成功　出動大型鑽戒迎娶台灣女友Mandy

大S前夫汪小菲宣布喜訊　明天辦結婚證娶Mandy

大S前奶奶張蘭新抱門剛滿一周　自揭患不治之症豁達面對

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
今日 10:09
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係
13:35 2024/03/21
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係
汪小菲大S風波丨大S工作室列5點發聲明以正視聽　揭汪小菲未還房貸
15:52 2024/03/21
汪小菲大S風波丨大S工作室列5點發聲明以正視聽　揭汪小菲未還房貸
汪小菲大S風波丨汪小菲報案舉報徐熙媛濫藥　大S反撃：自行檢驗毛髮自清
16:29 2024/03/23
汪小菲大S風波丨汪小菲報案舉報徐熙媛濫藥　大S反撃：自行檢驗毛髮自清

你可能感興趣

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
今日 10:09
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係
13:35 2024/03/21
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係
徐熙娣 徐熙媛 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運