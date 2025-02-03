大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲

▲ 大S徐熙媛流感併發肺炎病逝，終年48歲。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】有網友在「爆廢公社」轉發粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」的2日的貼文，指「台灣有位大明星過世 稍後會有官方公佈48歲，日本流感急病。」

發文者並在留言處表示對方身分為女、已婚，網友瘋猜是指大S。對大S徐熙媛病逝傳聞，事隔一天後，小S徐熙娣透過經理人在今日（2月3日）回應證實大S病逝此不幸消息。

大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應 前夫張小菲改全黑頭像

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大S逝世｜流感併發肺炎病逝

小S經理人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

大S對上一次露臉，是在今年1月25日與丈夫具俊曄、妹妹小S等齊出席王偉忠女兒歸寧宴，當時她氣色紅潤並無異樣。

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