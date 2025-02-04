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𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走

社會

撰文： 王月明

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」，男子數千元利是遭賊人盜走。

【𠝹袋黨 / 農曆新年 / 利是】適逢正月，不少市民會外出拜訪親友，封利是則是拜年必不可少的環節！然而，有港女在Threads發帖，指大年初二（1月30日）父親乘搭港鐵外出拜年，不料其新衫在車廂內被人「𠝹開」，數千元利是被盜走。

樓主發帖怒斥賊人，更質疑「宜家經濟真係差到咁樣咩？」，並以此提醒大家在外要保管好財物。

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𠝹袋黨｜新衫被𠝹開「大窿」損失數千元

樓主稱其父大年初二乘搭港鐵外出拜年，父親的新衫於車廂內遭人「𠝹開個大窿」，口袋裡的利是被賊人盜走，損失數千元。樓主十分氣憤，質疑道「真心好嬲，宜家經濟真係差到咁樣咩？」。

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據圖片可見，樓主父親的衣服有一個似刀具𠝹開的「大窿」，應是有人蓄意為之；樓主質疑稱「以前香港點會發生咁卑劣無恥嘅事」，怒斥賊人行徑；同時亦提醒大家出門一定要小心保管財物，切勿看手機太過入迷。

𠝹袋黨｜網民：經濟差，好多賊

此事引起網民熱議，指本港近年類似事件時有發生，或事關經濟狀況不景氣，「依家經濟的確係好差，我做嘢嘅地方好多嘢偷銀包」、「𠝹袋呢家嘢一向都有，只係冇發生過喺你身上啫」、「經濟唔好特別多罪案發生，要小心」、「經濟差，今時唔同往日，依家好多賊」、「唯有當破財擋災，一災擋三害，好快會有返好運行㗎喇」。

還有網民認為，涉事賊人作案手法嫻熟，疑是「文雀」，「呢啲係文雀所為，香港一向都有，只係唔係發生在你身上而唔知而已」，「文雀無情無義無人性，記得之前就是有人識穿賊仔手撳住袋保不失，比個賊用刀片直接𠝹面留勁長疤，但竟然逃去無踪」。

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