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大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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大S在日旅遊期間患流感併發肺炎亡，遺下一對年幼子女！

【大S逝世/徐熙媛】新年期間網上瘋傳台灣藝人徐熙媛（大S）死訊，初時家屬一反常態並未作出回應，事件發酵1日後，小S終透過經紀人證實，大S於日本旅遊時患上流感併發肺炎，最終不敵病患與世長辭，終年48歲，遺下一對年僅10歲和8歲的子女！

與前夫汪小菲育有一對子女（IG圖片）

大S逝世︱前夫汪小菲將抖音頭像換成黑色

Facebook專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日爆料48歲台灣大明星在日本因流感急病過世，還補充三線索：拍過劇集《流星花園年》的女星、育有子女、已婚外國人，令網民猜想是大S，但傳媒於消息流出時，大S的家人，包括妹妹小S徐熙娣也一反常態對記者查問已讀不回，小S今早還將IG留言功能關掉，而大S前夫汪小菲更被發現突然將抖音頭像換成黑色，讓大S死訊更不脛而走。

大S逝世︱妹妹小S證實死訊

直至3日早上，小S終透過經紀人證實：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」大S死訊得到證實，讓網民大表震驚和難過。

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大S逝世︱為懷孕曾破戒開葷並四處求診

大S生前有兩段婚姻，第一段婚姻跟汪小菲於2011年結婚，最終於2021年不歡而散，兩人育有一對子女，大S的求子路並不平坦，努力了近三年才成功懷上第一胎，當年為了當媽媽，大S開始破戒開葷並四處求診，幾乎每隔3個月就看一個新的醫生，中醫、西醫，差不多全部看遍。

2013年得知懷孕之後，一向貪靚的大S放棄女明星對身材的堅持，開始了養母豬計畫。妹妹小S看到姊姊食慾那麼好，跟她說：「妳以前是紙片人的時候，每天都在餓肚子，現在當了孕婦，有吃的權利了，當然不要虧待自己。」於是，大S每天瘋狂地大吃特吃，生產前夕量體重時才發現自己竟然已經胖到79公斤，但在2014年5月生下女兒後才知道，一切辛苦都是值得的。

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大S逝世︱生第二胎癲癇發作缺氧昏迷

至2016年，大S又順利誕下第二胎，這一胎同樣得來不易，大S本來就有癲癇病史，在生兒子汪希箖時，就曾因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上，醒來後大S的記憶甚至大斷片，相當驚險！

而且為汪小菲流產不止一次，除了2018年第3胎流產的一次外，還有一次是發生於2011年下嫁汪小菲的前4天，即是7年內共流產2次，為了生小朋友，她絕對是「搵命搏」，同時亦十分痛鍚一對子女，一向自稱「女王」的她，還曾出書《老娘駕到》，稱女兒是老娘，比女王更厲害，想不到現在卻遺下了一對年幼子女。

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