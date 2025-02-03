大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐

▲ 大S徐熙媛逝世，小S徐熙娣悲痛發聲「感恩這輩子能成為她的姊妹」。

【大S逝世/大S徐熙媛/小S徐熙娣】台灣女星大S徐熙媛逝世，終年48歲。妹妹小S徐熙娣透過經理人回應，指大S在日本旅遊期間患上流感並併發肺炎逝世，「我會永遠感激她、懷念她！珊一路好走！永遠愛你」。

最新影片：

大S逝世︱小S發聲：感恩這輩子能成為她的姊妹

Facebook專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」昨日（2日）爆料稱「台灣有位大明星過世」，更提供3大線索，指「《流星花園》年代、女、與外國人結婚」，消息一出引起熱議，讓不少網民猜測是大S。有媒體隨即向大S家人及好友求證，卻未獲得回應。

今早（3日），小S透過經理人發文證實大S死訊，並表示，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

▲ 小S曾於去年12月31日分享與大S、具俊曄等人的合照。（小S徐熙娣FB圖片）

大S逝世︱大小S組女團出道 憑《十分鐘的戀愛》爆紅

大小S是娛樂圈中出名的姊妹花。大S於1994年與妹妹小S組雙人女子組合「S.O.S」出道，以一曲《十分鐘的戀愛》爆紅。其後，組合因合約問題改名為「ASOS」，二人開始踏足主持界，主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

小S過去接受傳媒訪問時曾分享出道辛酸，指當時兩姐妹還在讀書，每天下課就更換服裝，由媽媽駕車到「某個很鄉村的場地」表演，但有時只得一兩個路人看他們的演出。她又提過，當時經常受到謾罵，「說這兩個女生說話不得體，憑什麼當藝人？走在路上，不是被人罵，就是被人說本人怎麼那麼醜那麼矮，無止盡的批評導致我們最後都要戴著口罩出門」。

2001年，大S出演《流星花園》杉菜一角紅遍亞洲，兩姊妹受邀去東南亞參加演唱會，當時小S覺得是沾了姐姐的光。後來小S在主持界闖出一片天，2004年她與蔡康永主持《康熙來了》，讓她迎來事業巔峰。

大S逝世︱小S：最愛最在乎的人是大S

多年來，大小S各自在戲劇和主持領域發展，二人一向姊妹情深。2003年二人主持《娛樂百分百》，但大S突然失蹤，小S獨自在鏡頭前流淚，她當時邊哭邊說，「我只是想要跟你講，今天你不管遇到什麼樣的事情，世界上最愛你的人，就是你的家人，世界上只有我們家的人，不會想要傷害你」。

大S早年曾接受傳媒訪問曾解釋，指當天壓力太大，「太累太累」，急於要「離開」這個世界。在「失蹤」那段時間，大S找了一家旅店，在房間裡瘋狂畫畫、寫作發洩情緒。

▲ 2003年大S突然失蹤，小S獨自在鏡頭前流淚向姐姐喊話。（《娛樂百分百》截圖）

2017年，小S主持內地綜藝節目《姐姐好餓第二季》，請來大S作為嘉賓，二人在節目上真情流露，小S心疼大S愛裝堅強，而大S在大讚小S有勇氣闖出一片天，不管別人如何對待，始終善良，接著兩姊妹相擁大哭，場面感人。

小S又在節目上透露，自己拍哭戲前都要打給大S，又說即便我結婚了有了孩子，我最愛最在乎的人還是大S，我都懷疑我們是前世情人」，足見二人感情深厚。

▼ 點擊圖片放大

更多大S逝世報道：

大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲 遺下一對年幼子女曾7年2度流產

大S逝世︱徐熙媛5段戀愛2段婚姻轟動全城 再婚具俊曄不足3年幸福太短暫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】