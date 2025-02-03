大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕

▲ 徐熙媛有癲癇病史。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣 / 流感 / 癲癇】大S徐熙媛病逝，小S徐熙娣透過經理人在今日（2月3日）證實大S病逝此不幸消息，表示：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。」

其實未證實死訊時，已有指大S是死於日本流感急病，曾因感冒癲癇復發突然昏倒。

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝 終年48歲

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大S徐熙媛病逝︱多次癲癇發作入院

事實大S生前身體一向虛弱，生前曾透露自己多次因癲癇發作昏迷入院，首次發作癲癇是由於壓力過大，2016年在生兒子汪希箖時曾因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，險死在手術台，而醒來後，大S更完全失去這段記憶。

在2018年大S媽媽證實，大S因感冒許久未痊癒引起三度發作癲癇，更昏倒送往醫院。

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大S徐熙媛病逝︱曾患厭食症

此外，大S生前在節目《康熙來了》表示，曾表示憂鬱症讓她意識到自己很可能會餓死：「為甚麼一個病會控制我到這個地步呢？我要反控！」後來大S尋求醫生協助，加上身邊家人與朋友的陪伴，花了一年的時間成功戰勝憂鬱症。

另外，在節目《我們是真正的朋友》內，她透露罹患厭食症時體重只有39公斤，後來拍電視劇與主持節目體重就都控制在44公斤。

而且大S被診斷出有二尖瓣脫垂症，過去曾因過於勞累，加上天氣冷心臟不舒服，而昏倒送院。

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大S徐熙媛病逝︱兩度經歷流產

另外，大S有兩次流產經歷，第一次流產是2011年3月18日，因腹中胎兒死亡，必須終止懷孕。第二次則發生在2018年，懷第3胎卻發現胚胎停止發育，無奈只好進行流產手術，且術後7天必須錄製綜藝節目，令她身心受極大壓力。

不過，大S曾在訪問中談豁達談生死睇法，表示：「人哪，永遠不知道甚麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

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