大S逝世︱徐熙媛5段戀愛2段婚姻轟動全城　再婚具俊曄不足3年幸福太短暫

▲ 大S情路崎嶇，再婚終於獲得幸福，可惜早逝，與丈夫具俊曄陰陽相隔。

【大S逝世/徐熙媛/流感/具俊曄】台灣女星徐熙媛(大S)於日本旅遊時患上流感併發肺炎離世，終年48歲。遺下一對年僅10歲和8歲的子女，消息震驚兩岸三地，皆因大S是不少80、90後的成長回憶，她的離世令到不少粉絲憶起當年熬夜看《流星花園》。而大S也因為《流》令她大紅大紫，事業有成。不過她情路卻崎嶇。大S經歷了5段感情2段婚姻，與汪小菲離婚後，再婚具俊曄，可惜幸福太短暫，兩人婚後不足3年，便陰陽相隔。

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▲ 黑人與大S是舊情人。

大S逝世︱陳建州戀愛7年

大S與黑人陳建州自高中開始就認識，兩人在2019年拍攝內地綜藝節目《我們是真正的朋友》時，以樹熊姿勢緊抱住黑人隨即掀起熱話，而兩人曾交往的陳年史亦被爆出。其實黑人老婆范瑋琪曾在《康熙來了》漏口風指，大S是黑人的前度。當年還沒跟黑人交往時，男方曾帶著大S去機場接自己機，一直到後來黑人跟自己說才知道。

▲ 大S受上《流星花園》配角藍正龍。

大S逝世︱與藍正龍譜姐弟戀

大S喜歡俊男，所以與她拍拖都是高大型男，2001年因演出《流星花園》與藍正龍相識相戀，藍正龍是大S喜歡的類型，高大、陽光靚仔，當時藍正龍只是配角，她曾公開表示第一眼看到藍正龍已喜歡對方，還問仔仔周渝民自己可不可以追他。當時大S已經是一線女星，但在愛情方面卻忠於自我，故努力倒追剛剛出道的藍正龍，開展這段姐弟戀。有指當時已是台劇女王的大S在藍正龍面前變得小鳥依人，不過兩人對未來沒有共識，拍拖4年後分手。大S當年在《娛樂百分百》宣布感情告終，令妹妹小S徐熙娣都嚇了一跳。

▲ 大S與仔仔因《戰神》撻著。

大S逝世︱周渝民又是姐弟戀

大S與仔仔周渝民在拍攝《流星花園》時認識，感情相當好更互認乾姐弟。後來直至2004年兩人再度合作拍攝偶像劇《戰神》日久生情，其後仔仔發生車禍，第一時間到現場是大S，兩人便公開認愛。由於在《流星花園》中，大S和仔仔所飾演的角色無法修成正果，兩人的戀情令不少粉絲都送上祝福。可惜這段相差5年的姐弟戀，未能修成正果，有指大S個性強勢，但仔仔比較低調寡言，加上外界對戀情過度關注，令兩人漸行漸遠，未能在婚姻上達成共識，最終結束了兩年情。

▲ 大S傷得最重是與汪小菲的一段婚姻。

大S逝世︱與汪小菲結識49日便閃婚

大S與京城四少汪小菲在安以軒的生日派對上認識，更火速發展成為情侶。雖然二人一直相隔兩地，聚少離多，更只見過面5次，最終在僅認識49日便閃婚。兩人結婚後，大S作風變得低調，兩人更育有一對子女，可惜在2021年11月宣布離婚，結束10年情。離婚後，兩人因為生活費及子女撫養一事對簿公堂，令到大S大受打擊。

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大S逝世︱離婚後情歸具俊曄惜陰陽相隔

大S與現任丈夫具俊曄其實多年前曾交往過，具俊曄曾於2010年在節目《黃金漁場 Radio Star》上透露，當年擔任蘇慧倫演唱會嘉賓，當年大S就坐在觀眾席，後來因節目與慶功宴的場合見面，兩人開始拍拖後，曾被記者拍得擁抱的照片，最後男方公開否認戀情，令大S大受打擊。後來具俊曄十年後的節目中，才公開當年因公司禁愛才會分手。

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2021年11月22日大S與汪小菲離婚後，20年前舊愛具俊曄找回當年聯絡方式，兩人決定復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣登記，從此成為正式夫妻，成為一時佳話。大S在第二段婚姻重拾被愛的甜蜜，所到之處臉上皆是洋溢著青春與幸福。只是還不到三年，大S就被病魔帶走，等了她20年的具俊曄就此痛失愛侶，令人不勝唏噓。

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