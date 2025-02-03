大S猝逝｜徐熙媛日本染流感併發肺炎病逝　中醫師：流感高危族群無分年紀

▲ 大S徐熙媛旅日期間，因染上肺炎而離世，終年48歲。（經濟日報圖片）

48歲台灣女星徐熙媛（大S）前晚瘋傳急病離世，至昨早由親妹徐熙娣（小S）發文證實死訊，並指徐熙媛於日本旅遊感染流感併發肺炎而病逝，不幸消息震驚各界。



徐熙娣的死訊固然令不少人感震驚，但因她跟家人到日本旅遊時，染上當地流感而得了併發症，這個港人至愛的旅遊勝地，近期流感肆虐，感染數字創新高，更達警報級別。不少人也因而擔心，若外遊期間不幸染病，該如何自救？

▲ 小S徐熙娣上月才跟徐熙媛及其丈夫具俊曄出席宴會

註冊中醫師王卓坤早前曾接受本報訪問，指出以往感冒分寒熱症狀兩類，惟近年流感大多為熱症，且患病時間較以前長，症狀更可纏繞半至一個月。症狀因人而異亦多變數，即使病發後接受治療，亦有機會出現後遺症。

流感高危族群無分年紀，惟兩類體質人士尤須注意。一為體虛人士，因長時間缺乏休息致身體虛弱，本來已易感疲倦，一旦染病症狀便會更嚴重。二為「熱底」體質，即長期煙酒、嗜辣及重口味食物，或常飲咖啡者。一旦染病，身體積熱隨之發散，不但喉嚨痛、咳嗽會更嚴重，甚至出現皮膚生瘡、便血等情況。

外遊補底減染病風險

這兩類人士若即將外遊、想減低染病風險，除了注意個人?生，更可先調整生活習慣「補底」。如體虛者應減少捱夜，做適量運動促進身體氣血循環，增強免疫力。熱底人士應暫時戒煙酒，使體質稍微變得平和，或飲涼茶清熱

▲ 日本流感大爆發

如於外地染上流感，休息戒口是為上策，辛辣味濃食物、煙酒必須停。如出現熱症症狀，即喉嚨腫痛、發燒、黃綠鼻涕甚至耳鳴，可以簡單草藥急救。王醫師教用薄荷葉及菊花各5克，沖熱水焗5分鐘飲用。此兩款中草藥具發散之效，既可紓緩喉痛不適，亦有助盡快退熱，惟蠶豆症人士不宜服用。

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