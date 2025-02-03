  • 17°C
香港時間：202523日 (一) 14:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再為人父｜岑珈其踏入蛇年公佈再做爸爸　膠戰「爺爺」首要學習情緒管理：做阿仔榜樣

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

憑「膠戰」而獲觀眾歡心的岑珈其踏入蛇年即公佈喜訊，太太懷上第二胎。（取自instagram）

【岑珈其/膠戰/懷孕】近年憑綜藝節目《膠戰》深得觀眾歡心的演員岑珈其，踏入蛇年於社交網公佈喜訊，今日（2月3日）岑珈其上載夫婦合照，公佈太太李桂玫懷上第二胎。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

岑珈其報喜｜膠戰「爺爺」再度做父親

岑珈其於IG貼出超溫馨甜蜜的合照，他跟太太邊放著煙花邊錫鍚，當中他寫道：

感恩，今年第一樣最開心嘅事就係，我又做「爸爸」喇
老婆我愛你、多謝你、辛苦你喇
我一定會更加努力去搵奶粉錢
比最幸福嘅生活你哋

不少圈中好友以及網民留言恭喜「爺爺」，包括謝安琪、毛舜筠、MIRROR成員邱士縉 、「六膠」之一魏浚笙、江若琳以及余香凝等。

岑珈其踏入蛇年即公佈喜訊。（取自instagram）

岑珈其跟太太李桂玫於2020年11月結婚，婚後不久宣布太太懷孕，兒子臻臻轉眼間已經4歲。

再為人父的岑珈其除努力搵奶粉錢養家，更盡力於工作和家庭中取平衡，他曾直言是兒子臻臻的「玩伴」，無論多忙都會抽空帶兒子出街和踩單車。

岑珈其報喜｜學習情緒管理做愛兒榜樣

回想臻臻2歲半時正值Trouble Two階段，除了每事問又喜歡自主，令岑珈其這位湊仔公成功鍛練EQ，以免將負面情緒帶到兒子之上。

他曾經說：「做爸爸之前，自己情緒起伏好大，情緒其非控制得好好，一路工作、一路成長就變得稍為好一點；但成為爸爸後，這方面就急速成長，會不斷控制自己情緒，想於兒子面前做好榜樣。」

對於兒子的學業，岑珈其跟太太都達成共識，不想過份催谷兒子，因而安排臻臻入讀一間Happy School。

為了讓兒子親近大自然，岑珈其所選的幼稚園鄰近山邊，而校方亦安排學生在學校附近接觸下昆蟲和樹木。他曾說：「現今電子科技的確很厲害，但我覺得與其透過電子科技認識一棵樹，爲何不讓他親身感受一下？」

點擊圖片放大
+8
+7

相關報道：

圍爐取暖︱「屯門牛」岑珈其從小良景邨讀書成長　一句話道出苦況引居民共鳴圍爐

【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸
13:38 2025/01/10
新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸
新手爸媽｜太太患妊娠高血壓剖腹誕7磅4小龍女　高鈞賢親回做爸爸喜悅女兒取名有寓意
10:49 2025/01/17
新手爸媽｜太太患妊娠高血壓剖腹誕7磅4小龍女　高鈞賢親回做爸爸喜悅女兒取名有寓意
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期
17:10 2025/01/28
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期

你可能感興趣

新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸
13:38 2025/01/10
新手媽媽｜黑澀會鬼鬼突宣布做未婚媽媽　晒BB腳仔：好好兩個心臟一起呼吸
新手爸媽｜太太患妊娠高血壓剖腹誕7磅4小龍女　高鈞賢親回做爸爸喜悅女兒取名有寓意
10:49 2025/01/17
新手爸媽｜太太患妊娠高血壓剖腹誕7磅4小龍女　高鈞賢親回做爸爸喜悅女兒取名有寓意
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期
17:10 2025/01/28
新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期
新手爸媽 懷孕 爸媽心聲 岑珈其 家庭關係 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運