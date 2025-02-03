再為人父｜岑珈其踏入蛇年公佈再做爸爸　膠戰「爺爺」首要學習情緒管理：做阿仔榜樣

▲ 憑「膠戰」而獲觀眾歡心的岑珈其踏入蛇年即公佈喜訊，太太懷上第二胎。（取自instagram）

【岑珈其/膠戰/懷孕】近年憑綜藝節目《膠戰》深得觀眾歡心的演員岑珈其，踏入蛇年於社交網公佈喜訊，今日（2月3日）岑珈其上載夫婦合照，公佈太太李桂玫懷上第二胎。

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岑珈其報喜｜膠戰「爺爺」再度做父親

岑珈其於IG貼出超溫馨甜蜜的合照，他跟太太邊放著煙花邊錫鍚，當中他寫道：

感恩，今年第一樣最開心嘅事就係，我又做「爸爸」喇

老婆我愛你、多謝你、辛苦你喇

我一定會更加努力去搵奶粉錢

比最幸福嘅生活你哋

不少圈中好友以及網民留言恭喜「爺爺」，包括謝安琪、毛舜筠、MIRROR成員邱士縉 、「六膠」之一魏浚笙、江若琳以及余香凝等。

▲ 岑珈其踏入蛇年即公佈喜訊。（取自instagram）

岑珈其跟太太李桂玫於2020年11月結婚，婚後不久宣布太太懷孕，兒子臻臻轉眼間已經4歲。

再為人父的岑珈其除努力搵奶粉錢養家，更盡力於工作和家庭中取平衡，他曾直言是兒子臻臻的「玩伴」，無論多忙都會抽空帶兒子出街和踩單車。

岑珈其報喜｜學習情緒管理做愛兒榜樣

回想臻臻2歲半時正值Trouble Two階段，除了每事問又喜歡自主，令岑珈其這位湊仔公成功鍛練EQ，以免將負面情緒帶到兒子之上。

他曾經說：「做爸爸之前，自己情緒起伏好大，情緒其非控制得好好，一路工作、一路成長就變得稍為好一點；但成為爸爸後，這方面就急速成長，會不斷控制自己情緒，想於兒子面前做好榜樣。」

對於兒子的學業，岑珈其跟太太都達成共識，不想過份催谷兒子，因而安排臻臻入讀一間Happy School。

為了讓兒子親近大自然，岑珈其所選的幼稚園鄰近山邊，而校方亦安排學生在學校附近接觸下昆蟲和樹木。他曾說：「現今電子科技的確很厲害，但我覺得與其透過電子科技認識一棵樹，爲何不讓他親身感受一下？」

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