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大S徐熙媛猝逝｜大S離世終年48歲最後身影曝光　10天前露面狀態惹議

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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【徐熙媛／大S離世／流感／肺炎】大S於日本因感染流感併發肺炎逝世，終年48歲。消息一出，即令外界感到十分驚訝，因為她10日前，即1月25日才偕丈夫具俊曄及小S等人出席「綜藝教父」王偉忠女兒的歸寧宴，當時的大S氣色精神仍然甚佳，令人難以想像她會突然病逝。

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大S離世｜10日前最後身影曝光

綜合台媒報道，「綜藝教父」王偉忠長女王羚早前舉行的歸寧宴，久未露面的大S亦有「俾面」偕丈夫及小S出席。當日身穿亮片禮服裙再外搭了黑色西裝外套的大S，心情似是十分愉快，一手持酒杯向鏡頭展露燦爛笑容，另一手則拖著身訪的丈夫具俊曄，非常恩愛。有關照片流出後，不少人大讚大S氣色絕佳，而且保養有道。當日與大S照片同框的，還有其好友「黑人」陳建州、范瑋琪，實在令人難以想像，短短10天，大S便與這班親人好友「天人永隔」。

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大S離世｜丈夫曾透露愛妻極體弱

事實上大S身體近年經常屢傳狀況，她的丈夫具俊曄便曾於綜藝節目透露了端倪。他過去於小S主持的節目《小姐不熙娣》表示大S身體很虛弱，猶如一個寶寶般，因此不但「不能走太多路」，更過著「茶來張口，飯來伸手」的生活，當時小S亦笑著承認:

自從姐夫出現，大S連手指頭都不用動...姐夫會待大S如BB般照顧

不過，小S當時在節目中未有承認大S病重，只是指大S被丈夫寵得太過火，對丈夫的倚賴只是「懶」。

大S生前其實有不少舊病史，除了心臟有二尖瓣脫垂問題，亦曾試過癲癇發作，她於2016年生仔時， 便曾因癲癇第二次發作，一度失去心跳和呼吸，而且大S更試過兩次流產。

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大S離世｜為美白曾搵命搏

有網民曾推測大S身體之所以如此虛弱，極大可能與她年青時為美白，無所不用其極有關。大S在2018年《Beauty小姐》節目中，透露過自己為了讓皮膚變白，竟服用抗凝血劑，為自己帶來極可怕副作用，如凝血功能退化，無法凝血，只要有小小碰撞就容易淤青。

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