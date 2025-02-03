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大S徐熙媛猝逝｜大S猝逝曾歷兩度流產　患抑鬱厭食心臟宿疾【附4類人易出現流產先兆】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【徐熙媛／大S／流產／流感】48歲大S徐熙媛昨日（2日）被瘋傳日本急病離世，今早家屬證實死訊。大S一向體弱多病，曾經歷2次流產，且有心臟宿疾，甚至曾在生下二仔時，險死在手術台上。

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大S徐熙媛猝逝｜大S日本染流感 併發肺炎猝逝

綜合台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。小S徐熙娣今早（3日）證實大S在日本患上流感併發肺炎逝世。

謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

大S徐熙媛猝逝｜懷孕期身形走樣 冒死生仔險死手術台

大S在37歲高齡成功懷上大女兒汪希玥，體重一度暴增至80公斤（約176磅），一向愛美保持美好身段的大S為了胎兒能夠健康發展，不怕身材走樣，只為健康誕下女兒。她曾在《康熙來了》節目中大談生育經歷，以往是紙片人的她感嘆，曾自信可一輩子穿XXS尺寸的衣服，但現在已不勉強自己恢復少女身材。面對懷孕時期身形暴漲，大S產後積極瘦身，花了1年才減掉30公斤（約66磅），恢復產前的苗條身材。

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大S曾經歷過2次流產，其中一次與前夫汪小菲在三亞舉行婚禮前幾日發生，大S其後發聲明表示，面對流產之痛身心大受打擊，指「內心傷痛筆墨難以形容」，當時亦因母親節將至而難免不斷自責。大S向來體弱多病，但為了生育下一代不惜搵命搏，當年39歲高齡生下二仔汪希箖時，曾因癲癇發作缺氧昏迷險死，最後昏迷10日之後才醒來。

大S徐熙媛猝逝｜曾經歷2次流產 直言不怕死亡

據過往報道，大S經常出入醫院，曾透露患憂鬱症併發厭食症，加上患二尖瓣脫垂症，屢次因為心臟問題昏倒送院。她曾在訪問中談及對生死的看法，曾表示毫不畏懼死亡：

人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。

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陰道出血｜懷孕期間出血的5大常見成因

中醫婦科博士高鎮濤在Instagram專頁「蘇安莎中醫診所」指出，如果孕婦在懷孕首20周內陰道出血（俗稱流啡），伴隨嚴重腰痠、小腹持續疼痛、下腹下墜感，就有機會是先兆性流產。他列舉懷孕期間出血的5大常見成因：

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1. 胚胎著床出血

通常在懷孕第1-2周，會有粉紅色少量出血，屬正常症狀，幾天就會停止。

2. 先兆性流產

先兆性流產，通常是指懷孕20周內發生的陰道出血，有25%機率出現。

3. 不正常受孕

子宮外孕、葡萄胎等，均會形成出血，需要做手術停止懷孕。

4.子宮頸病變

子宮頸糜爛、子宮頸息肉、子宮肌瘤、子宮頸癌等均可造成懷孕期間出血，需要視病情來診斷是否可以繼續懷孕。

5.流產

出血量大（類似月經量）、伴隨著腹部疼痛，甚或會排出部分胚胎組織塊。一般女性在懷孕初期流產機率為20%，而高齡產婦風險更高。

流產調理｜4類人易出現流產先兆

高博士又提醒，先兆性流產的症狀除陰道出血，還包括下腹疼痛及腰背痠痛。他指出嚴重的腹痛可能是胚胎停止發育或子宮收縮的訊號，至於腰背痠痛可能是因盆腔部分異常而造成，提醒女士若果陰道出血伴隨下腹痛的話，必須及早就診，「治療及時不一定會流產」。

高博士指出有4類人士容易出現流產先兆︰包括35歲或以上才第一次懷孕的高齡產婦；曾經流產；患有高血壓、糖尿病、甲狀腺疾病等慢性疾病；以及有吸煙、喝酒、過度疲勞等生活習慣者。

流產調理｜流產後5個調理階段

註冊中醫師區悅兒在「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」Facebook專頁分享，指流產後的調理十分重要，可透過中醫治療幫助排清組織、加快術後恢復，有助再次懷孕。她又分享流產後有5個主要調理階段，而一般會以中藥為主。

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