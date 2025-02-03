黃大仙交通意外｜黃大仙龍翔道巴士剷上石壆 無人受傷 社會 撰文： 曾秋文 發布時間： 21 分鐘前 最後更新： 20 分鐘前 分享： 分享： 熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎 ▲ 黃大仙龍翔道一輛城巴剷上路邊巴士站附近石壆。 黃大仙發生交通意外，一輛城巴剷上路邊巴士站附近石壆，幸沒有人受傷。今日(3日）早上9時57分，一輛A29號線城巴，當駛至龍翔道往荃灣方向近黃大仙中心時，巴士埋站上落客，期間懷疑溜前，巴士車頭懸空擱在一個石壆上，車上沒有乘客受傷，警方接報後到場處理，事後巴士自行駛回車廠檢查。城巴發言人表示，涉事巴士於龍翔道近沙田坳道巴士站停站期間，懷疑與路邊設施發生輕微碰撞。公司正按既定程序對有關事件展開全面調查。 ▼點擊圖片放大 相關文章 交通意外｜佐敦保時捷撞入屋苑大堂玻璃粉碎 兩人走避不及受傷 12:04 2025/01/26 交通意外｜佐敦保時捷撞入屋苑大堂玻璃粉碎 兩人走避不及受傷 交通意外｜屯公私家車電單車相撞 往屯門方向近深井中線封閉 17:01 2025/01/29 交通意外｜屯公私家車電單車相撞 往屯門方向近深井中線封閉 港鐵起火｜中環站電纜起火 消防救熄無人受傷 今日 11:48 港鐵起火｜中環站電纜起火 消防救熄無人受傷 你可能感興趣 交通意外｜佐敦保時捷撞入屋苑大堂玻璃粉碎 兩人走避不及受傷 12:04 2025/01/26 交通意外｜佐敦保時捷撞入屋苑大堂玻璃粉碎 兩人走避不及受傷 交通意外｜屯公私家車電單車相撞 往屯門方向近深井中線封閉 17:01 2025/01/29 交通意外｜屯公私家車電單車相撞 往屯門方向近深井中線封閉 港鐵起火｜中環站電纜起火 消防救熄無人受傷 今日 11:48 港鐵起火｜中環站電纜起火 消防救熄無人受傷 交通事故 巴士 黃大仙 城巴 交通