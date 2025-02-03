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黃大仙交通意外｜黃大仙龍翔道巴士剷上石壆　無人受傷

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

黃大仙龍翔道一輛城巴剷上路邊巴士站附近石壆。

黃大仙發生交通意外，一輛城巴剷上路邊巴士站附近石壆，幸沒有人受傷。今日(3日）早上9時57分，一輛A29號線城巴，當駛至龍翔道往荃灣方向近黃大仙中心時，巴士埋站上落客，期間懷疑溜前，巴士車頭懸空擱在一個石壆上，車上沒有乘客受傷，警方接報後到場處理，事後巴士自行駛回車廠檢查。

城巴發言人表示，涉事巴士於龍翔道近沙田坳道巴士站停站期間，懷疑與路邊設施發生輕微碰撞。公司正按既定程序對有關事件展開全面調查。

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