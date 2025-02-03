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大S徐熙媛猝逝｜大S曾為產子歷10日劇痛看淡生死　遺體日本火化後事形式曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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大S曾為產子經歷10日劇痛，對生死非常淡然。

【大S病逝／流感／肺炎／生死教育】台灣女星徐熙媛（大S）被證實感染流感併發肺炎不幸病逝，終年48歲，據悉遺體將於日本火化。她過去曾分享對生死的看法，淡然表示自己並不畏懼死亡，如今聽來卻格外令人悲傷。

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綜合台媒報道，大S與家人於新春期間到日本旅遊，卻不幸在當地染上流感，隨後併發肺炎猝逝，享年48歲。出道多年，大S以敢愛敢恨的形象聞名，且對生死相當淡然，過往接受訪問時就曾直言「覺得死後的世界是非常美的」、「大不了就死人」。

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大S離世｜曾為產子歷10日劇痛

大S在2018接受《ELLE》雜誌專訪時亦曾分享生第二胎時的險死經歷，表示當時因身體狀況特殊，醫生不敢貿然使用止痛藥，結果導致她承受了長達10天的劇痛，期間更多次昏迷；但即使在如此危急的情況下，她醒來後首先關心的仍是孩子安危，其母愛令人動容。而這段經歷也令她對生命有更深刻的體會，坦言「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」

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大S離世｜遺產分配成焦點

報道指出，由於大S一家人仍身處日本，因此其遺體將直接在當地火化，之後再由家屬將骨灰帶回台灣，至於喪禮則還在討論中。此外，大S生前與汪小菲的離婚訴訟尚未完全落幕，遺產分配事宜亦成外界關注焦點；有指其身價達數億台幣，當中包括房產、投資等各項資產。據悉，原本正在泰國度假的汪小菲在得知噩耗後立刻動身飛往台灣。

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