  • 13°C
香港時間：202524日 (二) 08:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本旅行｜旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍　遭日本人勸阻後竟挑釁：想打架？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍，遭日本人勸阻後竟挑釁：「想打架？」。

【家庭教育 / 升降機 / 升降機 / 日本】乘搭升降機時，出於安全考量，不易跳遠，惟小孩有時喜歡蹦跳打鬧，家長應及時制止並教育。

近日，有人在Threads發帖，指其在日本旅行乘搭升降機時，一旁的香港小孩不停跳躍，家長非但沒有制止，反在同乘日本人勸阻後以英文挑釁，「Do you want to fight？（你是想打架嗎？）」，樓主事後直斥涉事的香港家庭無家教。

插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心

遊日期間，一組香港家庭乘搭升降機時，家長放任小孩於升降機內狂跳。（iStock）

家庭教育｜放任小孩升降機內狂跳

樓主發帖表示，他指早前於餐廳用膳結束後乘搭升降機離開，當時還有一組港人家庭及其他日本人同乘。升降機運行過程中，1名香港小孩全程跳躍，惟家長並未阻止。日本人以日文出言指責勸阻後，怎料家長竟以英文「回擊」挑釁「Do you want to fight？」，樓主形容當時的情形「個畫面好肉酸」。

樓主事後表示，對此事百思不得其解，「我最唔明係點解啲人可以咁無家教，可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意，自重兩隻字識唔識寫㗎？」

同乘的日本人出言指責及勸阻，反被以英文挑釁：「Do you want to fight？」。（取自iStock）

家庭教育｜網民：影衰香港人

此事引起網民熱議，指家長之過錯更大，未能教育好小朋友，「唔好話細路，大人都好失禮」、「很多家長唔識教也生」、「生仔要考牌啦！」、「家教有問題！小朋友是可以教好的」，亦有批評稱此舉「影衰香港人」。

博士媽媽｜陳美齡2招避免孩子成討好型人格　父母1舉動可訓練子女更有主見

無品家長｜小朋友開生日會同學仔爭吹生日蠟燭　無品家長狂點蠟燭吹完又吹

車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
14:44 2024/10/29
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
10:36 2025/01/31
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心

你可能感興趣

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
14:44 2024/10/29
大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
10:36 2025/01/31
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
網絡熱話 家庭教育 旅遊資訊 東京 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像