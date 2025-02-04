日本旅行｜旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍　遭日本人勸阻後竟挑釁：想打架？

▲ 旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍，遭日本人勸阻後竟挑釁：「想打架？」。

【家庭教育 / 升降機 / 升降機 / 日本】乘搭升降機時，出於安全考量，不易跳遠，惟小孩有時喜歡蹦跳打鬧，家長應及時制止並教育。

近日，有人在Threads發帖，指其在日本旅行乘搭升降機時，一旁的香港小孩不停跳躍，家長非但沒有制止，反在同乘日本人勸阻後以英文挑釁，「Do you want to fight？（你是想打架嗎？）」，樓主事後直斥涉事的香港家庭無家教。

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▲ 遊日期間，一組香港家庭乘搭升降機時，家長放任小孩於升降機內狂跳。（iStock）

家庭教育｜放任小孩升降機內狂跳

樓主發帖表示，他指早前於餐廳用膳結束後乘搭升降機離開，當時還有一組港人家庭及其他日本人同乘。升降機運行過程中，1名香港小孩全程跳躍，惟家長並未阻止。日本人以日文出言指責勸阻後，怎料家長竟以英文「回擊」挑釁「Do you want to fight？」，樓主形容當時的情形「個畫面好肉酸」。

樓主事後表示，對此事百思不得其解，「我最唔明係點解啲人可以咁無家教，可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意，自重兩隻字識唔識寫㗎？」

▲ 同乘的日本人出言指責及勸阻，反被以英文挑釁：「Do you want to fight？」。（取自iStock）

家庭教育｜網民：影衰香港人

此事引起網民熱議，指家長之過錯更大，未能教育好小朋友，「唔好話細路，大人都好失禮」、「很多家長唔識教也生」、「生仔要考牌啦！」、「家教有問題！小朋友是可以教好的」，亦有批評稱此舉「影衰香港人」。

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