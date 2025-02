日本旅行｜旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍　遭日本人勸阻後竟挑釁：想打架？

▲ 旅日港人放任小孩升降機狂跳玩耍,遭日本人勸阻後竟挑釁:「想打架?」。

【家庭教育 / 升降機 / 升降機 / 日本】乘搭升降機時,出於安全考量,不易跳遠,惟小孩有時喜歡蹦跳打鬧,家長應及時制止並教育。

近日,有人在Threads發帖,指其在日本旅行乘搭升降機時,一旁的香港小孩不停跳躍,家長非但沒有制止,反在同乘日本人勸阻後以英文挑釁,「Do you want to fight?(你是想打架嗎?)」,樓主事後直斥涉事的香港家庭無家教。

插隊男孩|迪士尼排隊遭內地小孩打尖 向對方父母反映後結果大快人心

▲ 遊日期間,一組香港家庭乘搭升降機時,家長放任小孩於升降機內狂跳。(iStock)

家庭教育|放任小孩升降機內狂跳

樓主發帖表示,他指早前於餐廳用膳結束後乘搭升降機離開,當時還有一組港人家庭及其他日本人同乘。升降機運行過程中,1名香港小孩全程跳躍,惟家長並未阻止。日本人以日文出言指責勸阻後,怎料家長竟以英文「回擊」挑釁「Do you want to fight?」,樓主形容當時的情形「個畫面好肉酸」。

樓主事後表示,對此事百思不得其解,「我最唔明係點解啲人可以咁無家教,可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意,自重兩隻字識唔識寫㗎?」

▲ 同乘的日本人出言指責及勸阻,反被以英文挑釁:「Do you want to fight?」。(取自iStock)

家庭教育|網民:影衰香港人

此事引起網民熱議,指家長之過錯更大,未能教育好小朋友,「唔好話細路,大人都好失禮」、「很多家長唔識教也生」、「生仔要考牌啦!」、「家教有問題!小朋友是可以教好的」,亦有批評稱此舉「影衰香港人」。

