情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶

▲ 戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務 情人節限量香氛愛意卡冧冧愛侶

冧冧愛侶，送花當然不限於情人節當天，今日立春可以送，明日人日可以送，正月十五中國情人節都可以送。由即日至2月13日，大家凡於戶戶送平台訂購情人節限定花束，戶戶送即可於落單翌日安排送遞至全港各區。

更驚喜的是，隨花附送由花藝師精心調配的限量 「香氛愛意卡」，大家可於落單時在備註欄輸入信息，香味更可維持至少兩個星期。

情人節將至，為助一眾有情人做好準備，戶戶送獨家與興發鮮花市場合作，推出「戶戶送x興發鮮花市場情人節限定花店」，大家只需於即日至2月13日期間訂購情人節限定花束，包括「粉庭院玫瑰桔梗花束」、「厄瓜多爾紅玫瑰小玫瑰花束」、「染色紫藍玫瑰小飛燕花束」、「紫玫瑰染色康乃馨花束」、「Little Twin Stars 毛公仔花束」，以及「Kuromi 毛公仔花束」，即可於落單翌日安排送遞至全港各區。

▲ 冧冧愛侶，送花當然不限於情人節當天，今日立春可以送，明日人日可以送，正月十五中國情人節都可以送。

推廣期間，「戶戶送x興發鮮花市場節日限定花店」，更將隨花附送由花藝師精心調配的限量「香氛愛意卡」，大家只需於落單時在備註欄輸入信息，即可輕鬆製作出獨一無二的「香氛愛意卡」，助你締造與別不同的情人節驚喜！「香氛愛意卡」數量有限，先到先得，送完即止。

限量「香氛愛意卡」將包括玫瑰、保加利亞玫瑰及牡丹三種甜蜜花香，並由興發鮮花市場花藝師配合大家選購的花束作精心配搭。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】