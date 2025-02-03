大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注

▲ 徐熙媛遺體將在日本火化，骨灰將運回台灣。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 具俊曄】大S徐熙媛在日本旅行時因流感併發肺炎，不幸病逝，終年48歲。據悉，大S遺體會在日本火化，之後將骨灰帶回台灣，至於告別式仍在討論。

曾歷兩段婚姻的大S，個人IG最後公開發文是在去年12月21日，轉發現任丈夫具俊曄《KBS歌謠大祝祭》的演出，並寫配文「DJ KOO你超Cool」加上3個愛心符號。再之前一則發文，是丈夫具俊曄後台親吻她的照片，十分恩愛。

至於前夫汪小菲，據台灣傳媒報道，他本來在泰國度假，得知前妻大S逝世噩耗後刻飛往台灣，而他的抖音頭像也從和女兒的合照換成全黑。

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大S遺產︱與前夫官司未完

大S與前夫汪小菲在2010年結婚，可是在2021年離婚，二人共有一子一女。大S與汪小菲離婚後對簿公堂，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘台幣尚未獲償。

據台灣媒體報道，大S生前跟前夫汪小菲官司還沒結束，如今大S不幸猝逝，上億遺產分配問題引發外界關注。曾有人爆料指在大S生前大S留遺囑，稱把錢都留給媽媽，但此消息沒有獲得證實。但如果大S未留下遺囑，財產繼承人第一順位應是她老公具俊曄。

離婚後，大S在2022年與具俊曄再婚，還有5天就是兩人結婚3周年，可惜現已天人永隔。

大S曾在訪問稱：「如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他」而寵妻具俊曄在手臂上刻下愛的紋身就是徐熙媛及她的天秤座符號，還有船錨圖案，寫着台灣的經緯度：「船錨象徵着我的安身之處，而台灣是我的家。」

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