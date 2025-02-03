  • 17°C
香港時間：202523日 (一) 14:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

徐熙媛遺體將在日本火化，骨灰將運回台灣。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 具俊曄】大S徐熙媛在日本旅行時因流感併發肺炎，不幸病逝，終年48歲。據悉，大S遺體會在日本火化，之後將骨灰帶回台灣，至於告別式仍在討論。

曾歷兩段婚姻的大S，個人IG最後公開發文是在去年12月21日，轉發現任丈夫具俊曄《KBS歌謠大祝祭》的演出，並寫配文「DJ KOO你超Cool」加上3個愛心符號。再之前一則發文，是丈夫具俊曄後台親吻她的照片，十分恩愛。

至於前夫汪小菲，據台灣傳媒報道，他本來在泰國度假，得知前妻大S逝世噩耗後刻飛往台灣，而他的抖音頭像也從和女兒的合照換成全黑。

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕

點擊圖片放大
+8
+7

大S遺產︱與前夫官司未完

大S與前夫汪小菲在2010年結婚，可是在2021年離婚，二人共有一子一女。大S與汪小菲離婚後對簿公堂，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘台幣尚未獲償。

據台灣媒體報道，大S生前跟前夫汪小菲官司還沒結束，如今大S不幸猝逝，上億遺產分配問題引發外界關注。曾有人爆料指在大S生前大S留遺囑，稱把錢都留給媽媽，但此消息沒有獲得證實。但如果大S未留下遺囑，財產繼承人第一順位應是她老公具俊曄。

離婚後，大S在2022年與具俊曄再婚，還有5天就是兩人結婚3周年，可惜現已天人永隔。

大S曾在訪問稱：「如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他」而寵妻具俊曄在手臂上刻下愛的紋身就是徐熙媛及她的天秤座符號，還有船錨圖案，寫着台灣的經緯度：「船錨象徵着我的安身之處，而台灣是我的家。」

點擊圖片放大
+8
+7

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕

大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
今日 10:40
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
今日 10:09
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像

你可能感興趣

大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
今日 10:40
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
今日 10:09
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
徐熙媛 具俊曄 娛樂人物職業 網絡熱話 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運