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財政預算案2025｜議員倡大學「走出市場」引工商界資金　醫管局應提高開支透明度

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發布時間： 4 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬倡各間大學資助劃一調整。（資料圖片）

財政預算案將於本月底出爐，財政司司長陳茂波昨日表示，政府在教育及醫療支出方面有節約的空間。有立法會議員建議將工商界引入大學，以獲取市場資金，推動大學研究，另有議員提倡調整公立醫院每次派藥數量，以減少造成藥物浪費。

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立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今（3日）接受電台節目訪問表示，理解並接受政府在教育方面的節流方案，認為政府可縮減高等教育的研究經費，亦是個好時機去考慮將工商界引入資助大學科研，鼓勵大學教授或科研人員「走出去市場」，連接市場資源推動研究，再將研究應用於市場上。他建議資助縮減比例要一致，不要逐間大學調整。

此外，劉智鵬引述業界指，學前教育資助、應用科學及職業教育的撥款經常不足，認為可以在基礎教育中撥出資源予學前教育。

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出席同一節目的醫療衞生界立法會議員林哲玄指，隨着本港人口老化，對醫療需求有增無減，要節流並不容易。他指出，醫療最大公共開支來自醫管局，惟「（政府）畀幾多，（醫管局）洗幾多」，形容醫管局開支分項透明度低，認為當局需改善有關做法，讓資源得以妥善運用。

林引述研究指，只有三分之一病人會完成整個藥物療程，不少病人並無按指引用藥，造成浪費。他表示，明白現時公院人手不足下，難以多次分配藥，他建議專科減少病人藥量，增加病人到社區藥房配藥的次數，由藥劑師判斷用藥是否恰當、有否出現副作用，以及需否提早到醫院覆診等，從而減少藥物浪費。

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