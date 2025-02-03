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環保｜環團推算啟德主場館1年派逾121萬件即棄餐具　倡增設重用杯借還系統

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

綠色和平項目主任譚穎琳。（曾耀輝攝）

綠色和平今（3日）發布調查，指日前在香港大球場舉行、推算2萬人入場觀看的賀歲盃，場館75分鐘內已派發逾1.2萬件即棄餐具及容器；以此推算啟德主場館100%滿座的情況下，一年至少派發逾121萬件即棄餐具、杯及盒，冀政府撥款1,000萬元以提供重用杯借還服務，讓觀眾有「走即棄」的選擇。

賀歲盃剛於上周六（1日）舉行，綠色和平減廢團隊到場進行即棄餐具審計，隨機統計其中5間小食店，計算開場前45分鐘及中場休息30分鐘所派發的即棄餐具數量，推算一場2萬人觀看的體育賽事，共派發逾1.2萬件即棄餐具及容器，當中即棄杯及杯蓋共佔72%。

綠色和平指，啟德體育園開幕在即，按營辦商標書所列，主場館一年須舉辦40日體育活動。環團以上述調查結果推算，可容納5萬人的啟德主場館，在50%、75%、100%入座率情況下，一年40場體育活動分別將產生608,245、912,367及1,216,489件即棄餐具及容器，當中尚未計大型演唱會及其他演出活動情況。

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綠色和平又指，今次的推算仍未計及早前於數場測試活動中，團隊曾觀察到場內20部飲水機派發的大量即棄紙杯，若不增設重用杯配套，場地所造成的「剩」況將難以想像。

綠色和平項目主任譚穎琳認為，重用杯借還系統是對症下藥、方便市民源頭減廢的方案，期望政府撥款1,000萬元以支援場館建立重用杯系統，包括售賣重用杯，並提供清洗設施及借還系統，料足夠使用3至5年，符合長遠經濟效益。

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譚穎琳又指，環保開支在政府預算中向來佔很低比例，香港的環保政策亦比其他地區少，而是次建議的1,000萬撥款，是希望政府在原有的環保回收項目預算中撥出，改為建立重用系統，以鼓勵市民從源頭減廢，而非要求市民回收。

她指出，綠色和平數年前已推行有關倡議，已有50間咖啡店參與；過往在香港大球場舉行的七人欖球賽事，場地亦曾提供重用杯服務，相信政府有責任及能力建立重用杯系統，冀約見有關政府部門及啟德體育園方面商討有關計劃。

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環保措施 啟德體育園 綠色和平

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