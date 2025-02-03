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富貴情婦｜五索大學修讀媒體想選港姐識富豪　5年抱4患產後抑鬱揭生女分最多錢

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

五索上節目大談私事，又直認生女分得最多錢！

【馬清鏗/情婦五索】66歲大生銀行主席馬清鏗與34歲「五索」鍾睿心（Rachel）發展婚外情9年，本與前夫育有一子的五索，與馬清鏗拍拖後再5年抱4，為對方誕3子1女，並自爆生女分最多錢。五索又透露曾患產後抑鬱，要靠一方法才能走出陰霾！

「五索」自爆是百億富商馬清鏗的情婦後，每天也有大量關於她的新聞出現，原本講過暫別社交平台的她，亦已再度活躍於大眾眼前，繼續高調過活！日前她還接受網台節目《絲打圍爐》訪問，與主持練美娟、連詩雅大談私事。

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富貴情婦五索｜大學修讀媒體 想選港姐識富豪

五索於訪問中透露自己在街市長大，曾想靠知識改變命運，因此在大學修讀媒體，目的是畢業後參選港姐，從而結識富豪，終極目標是成為豪門闊太。

積極上進的她在交友平台認識大9年的前夫，知道對方家底不俗住獨立屋後，當時仍是大學一年級學生的她決定未畢業就與前夫奉子成婚，她算算手指，當時自己只是23、4歲，雙方仍未準備好做人父母，因此磨擦漸多，最後因性格極度不合而離婚，她這樣形容第一段婚姻：「以前一直好戀愛腦，生完即刻勁後悔，當時有咗先結婚。死啦，真係好唔鍾意呢個人。」

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富貴情婦五索｜直認生女分最多錢

之後遇到現任男友馬清鏗，雖然他年紀大，但財力雄厚，五索也直認貪錢才與對方在一起，她直言很怕與二世祖相處：「試過坐跑車，有人會幫我開車門，後來發現原來係怕我啲指甲刮花佢架車，所以唔鍾意二世祖，或太後生嘅男仔，好多都係靠daddy，睇落好有錢，其實啲錢係佢daddy，所以乜都要好聽daddy講。」

由於年紀輕輕已是5孩之母，並為馬清鏗5年抱4，因此在訪問中被問到是否真的生得愈多分得愈多錢？五索就表示，所有小朋友的出世紙上也有寫上爸爸的名字，至於實質收多少錢，就要看馬清鏗心情，她直言：「每個都唔同，從來我要乜就有乜，所以冇一個計較。但係如果你話佢俾得最多錢，我覺得係生咗個女，物以罕為貴，我生咗4個仔，得一個女。其實佢成日俾錢我，因為屋企好多開支，不過最難忘係喺直升機過錢俾我，過咗7位數。」

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富貴情婦五索｜自爆Covid期間懷孕患上產後抑鬱

五索又表示甚少出席學校活動，就算是接送小朋友也會戴上口罩，她指大仔及二仔都知道家庭狀態，他們的思想比較成熟；而她現時亦如常出街，並沒有被途人指罵，但就有叫小朋友出街或旅行要戴口罩，目的是不想被人拍下照片而遭綁架。她還自爆在Covid期間懷孕患上產後抑鬱，要靠看組合ERROR的搞笑片才走出陰霾，因此現在也希望拍片娛樂大家，同時為自己解悶。

由於五索行為高調，態度囂張，而且金句連連，予人「八婆仔」性格，她在節目中也有解釋性格八婆的原因：「因為我生好多個，第一個好溫柔，第二個開始有啲八婆，第三個成屋已經嘈到痴咗線，所以我只可以好惡咁全屋鬧鬧鬧。之後愈來愈似一個八婆，咁去到第五個算啦，咁真係一個八婆，就咁落去。」

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