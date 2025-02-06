子宮肌瘤｜《中年好聲音3》謝文雅自揭患子宮肌瘤最大11cm　警世後悔做漏1件事【附子宮肌瘤4大症狀】

【中年好聲音3／謝文雅／子宮肌瘤】TVB選秀節目《中年好聲音3》分組賽導師謝文雅日前她在Instagram發長文，透露自己患有子宮肌瘤，數目多達5顆，最大1顆直徑有11厘米有如「bb個頭咁大」，得悉患病後令她一度波爆喊，亦後悔自己一直輕視婦科檢查的重要性。

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子宮肌瘤｜首做身體檢查揭患子宮肌瘤 最大有如BB頭大小

現年41歲的謝文雅（Casey）最近在Instagram發長文，指經常被身邊朋友問及近況，她說笑表示有一個「好消息」和一個「壞消息」，好消息是最近工作運不俗，擔任《中年好聲音3》綠組的導師，過程開心滿足；而壞消息是最近婦科檢查中發現患有子宮肌瘤，5顆肌瘤有大有小，最大一顆有如嬰兒頭圍般，大概11厘米。

▲ 謝文雅患有子宮肌瘤，5顆肌瘤有大有小，最大一顆有如嬰兒頭圍般，大概11厘米。（IG@caseytse）

Casey指，當時收到兩個消息的時間差不多，坦言有種「世事難料」的感覺。她透露如今已經轉危為安，「進入手術後康復嘅道路」，亦已過患病期間最困惑的時間。她指，當時得悉患病後未有第一時間公開身體抱恙的消息，是因為不想大家擔心，但現在希望透過分享患病的心路歷程，希望能夠透過個人經歷，幫助其他女士們面對婦科疾病時，跨越心理關口和各樣的掙扎。

她坦言，自己人生從未做過身體檢查，一做就發現有子宮肌瘤，且數量眾多，多達5顆：

最大嗰個瘤有： 10.2x9.6x11.4cm；第二大嗰個有：8.6x5.9x6.5cm；仲有三個相對地細啲嘅，基本上我個子宮都畀啲瘤堆實曬，無咩位剩。

子宮肌瘤｜肌瘤越大越容易癌化 情緒崩潰爆喊

她形容自己對於婦科疾病資訊貧乏，確診一刻亦毫無心理準備，形容「當我睇第一個醫生第一吓發現呢個情況嘅時候，我係由個心震出嚟……震到落個身……再震到落隻手……」。當下Casey驚慌失措，只記得醫生說過她的子宮肌瘤越大，癌變的機會就會越高。再者，以她的情況做切除手術，很有可能會造成大傷口、出血量很多的風險，微創亦不多醫生願意做。最棘手的是，Casey本身有嚴重貧血，在此之前先要盡快安排入院做手術。

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子宮肌瘤｜後悔自己無做身體檢查習慣

Casey當時面臨情緒崩潰，幸好如今已經進入治療階段，希望分享自身經歷勸告女士們切勿輕視做身體檢查的重要性：

大家試諗下如果我一早係有檢查身體嘅話，可能啲子宮肌瘤好細嘅時候就已經被發現了，根本唔需要等到11cm先走嚟發現啊！！！

子宮肌瘤4大症狀

婦產科專科醫生黃潔華曾受訪表示，子宮肌瘤，又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，常見於骨盆腔中，一般受雌激素刺激而生長，較常見於中年婦女；肌瘤可以個別生長或以「幾粒連著」的方式生長，其大小範圍可由直徑1毫米到超過20厘米大小不等；由於生長速度緩慢，因此多數病人無明顯症狀，直到肌瘤變到極大時，才可能對人體造成不適感。

黃醫生續指，患上子宮肌瘤，病人除了會出現經痛、性交疼痛外，假如肌瘤過分壓迫膀胱，亦可能令患者出現尿頻或急性小便困難；當肌瘤擠壓腸道，則可能引發便秘問題；更嚴重者，子宮肌瘤出現扭轉或因血液供應不足而損壞，或會出現嚴重痛楚。醫生續指，假如子宮肌瘤屬「黏膜下肌瘤」，恐會影響令受孕困難或增加流產風險，而肌瘤過大亦有可能誘發早產或胎位異常，甚至影響子宮收縮、增加產後大出血風險。部分婦女疾病雖未必危及性命，但卻可能會影響身體機能，甚至對健康及生活帶來影響，如可及早發現，只需要進行簡單治療即可解決問題。

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子宮內膜癌4大症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾經指出，子宮主要有兩種常見癌症，一種是子宮惡性肉瘤，從肌肉層長出來；另一種比較常見的子宮內膜癌，於子宮內層組織長出來的癌症。子宮內膜癌多發生於已經停經的婦女，較少出現在45歲以下的女性身上。子宮內膜癌有4大症狀：

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子宮內膜癌8大高危人士

白醫生提醒，如果屬子宮內膜癌的高危人士，同時發現有異常的陰道出血，就必需盡快求醫，尤其是停經後陰道出血的婦女。醫生一般會先安排骨盆超聲波或經陰道超聲波檢查，若懷疑有子宮內膜癌，就會進行切片取下子宮內膜部分組織，或做子宮鏡進一步檢查子宮內膜。8大高危人士容易患上子宮內膜癌：

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