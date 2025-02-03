大S徐熙媛猝逝｜新年遊日流感併發肺炎奪命　醫揭7類年輕人高危【附5招遊日自保術】

▲ 台灣女星徐熙媛（大S）遊日感染流感併發肺炎逝世，有醫生列出7類高危年輕人。

【大S病逝/流感/重症/高危人士】台灣知名女星徐熙媛（大S）遊日期間不幸感染流感併發肺炎病逝，終年48歲，有醫生就指出，流感並非只是小感冒，並列出7類易引發重症的高危年輕人，提醒大眾小心。

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大S昨日（2日）被瘋傳急病離世，至今早親妹徐熙娣（小S）發文證實消息，表示「我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。」台灣北市聯醫陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰在其個人Facebook專頁發文，指出一般人罹患流感時，以發燒、肌肉酸痛、呼吸道症狀為主，但如果併發肺炎，就有可能轉成重症。他表示自己最近亦有治療兩三個流感重症，當中有患者需要插喉，之後成功拔喉脫險，但就全都是高齡人士；如果是免疫力正常、沒有慢性病的中年人，流感重症的機率應為百分之一。

台灣重症科醫生黃軒亦在其個人Facebook專頁發文，引述近年的臨床數據，指出流感並不只是老年人或慢性病患者的威脅，年輕人同樣可能因流感發展成重症，甚至致命。數據顯示，流感季節中，25至49歲併發重症的發生率在每十萬人口中約佔2.63例，7至18歲為每十萬人口約3.23例，19至24歲則為每十萬人口約0.71例；黃軒藉此表示，雖然年輕人（7至49歲）感染流感後發展為重症的發生率相對較低，但仍有可能發生。

流感重症｜7類年輕人高危

他續指，儘管許多年輕人在感染流感後都能夠自行康復，但以下7類高危人士感染流感後容易發展重症，需格外小心。

患有哮喘或慢性肺病，如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化等

有肥胖問題（BMI > 30）：研究顯示肥胖者流感後重症率高

患有糖尿病、心血管疾病

正在服用免疫抑制藥物，如自體免疫疾病患者

懷孕婦女：孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高

捱夜、壓力大、生活習慣不佳：免疫力下降，感染後更易惡化

過去有因流感住院病史者

流感併發症｜流感併發症6大前兆

黃軒又提醒，即使是身體健康的年輕人，一旦出現以下6種症狀，就有可能是流感併發症的前兆，務必立刻求醫。

高燒不退

呼吸困難

胸痛

意識混亂

四肢發紫

劇烈頭痛

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染?感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

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