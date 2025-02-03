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大S離世丨大S生前種種善舉曝光　曾助女星Makiyo救癌母提大袋現金雪中送炭

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【徐熙媛／大S離世／流感／肺炎】大S因流感猝逝終年僅48歲。其死訊一出，大S生前不少好友均於社交平台發聲哀悼，如識於微時的阿雅、合作拍劇的何潤東、黃曉明及朱孝天。事實上，過去不少好友便曾曝大S為人心善，做過不少善舉，令人對她的英年早逝感到十分惋惜。

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與大S同是華岡藝校的同學的阿雅今日（3日）於微博發文哀悼指:

上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。 妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」

事實上，阿雅曾在節目上表示大S過去曾做了一件事，令她非常感激。她指其父曾有天突然心肌梗塞被送往醫院搶救，而她趕到醫院時卻看到大S，讓她相當震驚：

我媽跟我姐都沒來，突然我看到有一個熟悉的身影站在背後。

當時大S還握住阿雅爸爸的手，暖心安慰他，真性情的姐妹讓她感動不已。

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大S生前種種善舉曝光

而羅志祥舊愛、女星MAKIYO過去亦曾提及，大小S及徐媽媽於其母病危時，曾二話不說送了一袋厚厚的現金讓她家應急，令她與母親非常感動:

當時我沒法工作，她們就來了我家，拿了一袋，我起初以為是吃的，後來才知全是現金。

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台灣有慈善團體今日（3日）亦發文指對大S離世感惋惜，並讚揚她過去低調捐醫療車的善舉，令大眾受惠不淺:

她於2021年發起捐助偏鄉巡迴醫療車，如今都還奔馳在花蓮遠地的各個角落，感謝她在演藝圈發揮公益影響力，讓偏鄉弱勢得到幫助與扶持。

曾與大S合作《流星花園》，劇中飾演杉菜母親的資深演員王月亦於Facebook發文哀悼，指大讚大S是「有求必應更不求回報的仙女」。

其他圈中好友對大S離世反應

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