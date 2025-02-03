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徐熙媛大S去世｜失聯廿年重燃愛火　大S具俊曄5天後結婚3周年惜陰陽相隔

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 7 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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大S具俊曄5天後便結婚3周年，惜陰陽相隔。

【徐熙媛/大S逝世/流感/老公具俊曄】台灣女星徐熙媛（大S）證實於日本旅遊時患上流感併發肺炎離世，終年48歲。大S有過兩段婚姻，2021年與汪小菲離婚後，隔年與初戀男友具俊曄重新聯絡上，透過一通電話，二人愛火重燃後閃婚。短短3個月內，大S離婚又結婚，於2022年2月8日大S與具俊曄在韓國登記結婚，還有5天將迎來二人結婚3週年，命運弄人，如今兩人陰陽相隔。

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具俊曄在2022年得知大S離婚的消息後，翻出舊電話，發現大S多年沒改電話，聯絡上對方後重燃愛火，復合以來一直只靠電話視像維繫，二人沒真實地見碰面，直到2022年2月8日，兩人在韓國註冊結婚，2022年3月28日在台灣登記結婚。

徐熙媛大S去世｜具俊曄：我愛她的全部

當時正值疫情，具俊曄需要在酒店隔離10日，當他再度重遇20年沒見的大S，難掩激動情緒：

很緊張，她是我在年輕時期交往的戀人，現在我們雖然都中年了，但我不是看到她的外貌而愛上她，我是愛她的全部。

具俊曄跟大S求婚時，大S認為不需要再破費買鑽戒，但熱愛刺青的她卻希望具俊曄可以幫她將戒指刺在手上，於是具俊曄去買了刺青機器回家，先用自己的肉當作練習，最後一針一針地將戒指刺在大S手上。具俊曄將「Remember Together Forever」刺在耳後，大S則是刺在鎖骨上，言下之意就是希望彼此不要再分開，要記得要在一起一輩子，加上各種顏色的渲染，代表他們即將迎來繽紛、豐富的下半輩子。

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徐熙媛大S去世｜具俊曄台北定居

據台媒報道，大S與具俊曄一起後生活也改變了不少，過去每次出門均穿上全身名牌兼妝髮完整，與具婚後變得樸實，近來現身小S家的聚會，常以素顏露面，但女神氣場不減，總是洋溢幸福笑容。

徐熙媛大S去世｜大S具俊曄婚後極恩愛。(IG圖片)

徐熙媛大S去世｜具俊曄紋上台灣的經緯度

而被封為「寵妻狂魔」的具俊曄，在手臂上刻下愛的紋身——徐熙媛及她的天秤座符號，還有船錨圖案，寫着台灣的經緯度，「船錨象徵着我的安身之處，而台灣是我的家。」

兩人婚後每日都幸福快樂，據身邊親友透露，「大S最愛具俊曄在她耳邊輕聲用氣音說話」。而具俊曄除了工作以外，大多時間都會到台北定居愛相隨，為有更好的溝通，倆夫妻更努力學習對方的語言。這份得來不易的愛情，想不到不足3年，大S就客死異鄉，兩人天人永隔！

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