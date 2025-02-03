  • 17°C
香港時間：202523日 (一) 16:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

HK Express突發7折機票優惠，大阪等7大航點來回$833起。

【平機票/日本機票/HK Express機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠！由即日起至2月5日，預訂7大航點機票，輸入指定優惠碼，可享高達7折優惠，即睇詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

平機票｜HK Express 7折機票優惠

HK Express推出初七人日機票優惠，由即日起至至2月5日預定大阪、高松、首爾、高雄、檳城、清邁及三亞機票，輸入指定優惠碼「30HAPPY」後搜尋航班，可享高達7折限時票價優惠。

平機票｜HK Express機票優惠詳情

航點來回連稅
（1件隨身物品）
大阪$1,327起
高松$968起
首爾$977起
高雄$833起
檳城$852起
清邁$1,079起
三亞$833起

預訂日期：即時至2025年2月5日（23:45）
旅遊日期：2025年2月10日至2025年7月10日
優惠碼：30HAPPY
預定連結：【HK Express官網

延伸閱讀︱2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

一文看清2025公眾假期請假攻略，自製長假去旅行。

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

點擊圖片放大
+17
+16

更多優惠報道：

八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30

行李箱優惠｜買SIM卡送20吋行李箱　多達10款式選擇/最平$236入手

國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5
08:30 2025/01/12
2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5
國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底
12:18 2025/01/22
國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
19:27 2024/08/29
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
親子遊貼士｜空姐傳授3大旅遊秘技　呢2個月買機票最平+點解最好訂第一班航班？
19:00 2024/10/22
親子遊貼士｜空姐傳授3大旅遊秘技　呢2個月買機票最平+點解最好訂第一班航班？
平機票騙局｜誤信「永安」假專頁買平機票　港女痛失$5200：冇咗半份糧【附3招辨認真假】
14:27 2025/01/15
平機票騙局｜誤信「永安」假專頁買平機票　港女痛失$5200：冇咗半份糧【附3招辨認真假】
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
10:51 2025/01/20
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】

你可能感興趣

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5
08:30 2025/01/12
2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5
國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底
12:18 2025/01/22
國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
19:27 2024/08/29
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
HK Express 機票 著數優惠

最高瀏覽

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運