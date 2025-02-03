平機票｜HK Express突發7折機票優惠 大阪/高松等7大航點來回$833起
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【平機票/日本機票/HK Express機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠！由即日起至2月5日，預訂7大航點機票，輸入指定優惠碼，可享高達7折優惠，即睇詳情！
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平機票｜HK Express 7折機票優惠
HK Express推出初七人日機票優惠，由即日起至至2月5日預定大阪、高松、首爾、高雄、檳城、清邁及三亞機票，輸入指定優惠碼「30HAPPY」後搜尋航班，可享高達7折限時票價優惠。
平機票｜HK Express機票優惠詳情
|航點
|來回連稅
（1件隨身物品）
|大阪
|$1,327起
|高松
|$968起
|首爾
|$977起
|高雄
|$833起
|檳城
|$852起
|清邁
|$1,079起
|三亞
|$833起
預訂日期：即時至2025年2月5日（23:45）
旅遊日期：2025年2月10日至2025年7月10日
優惠碼：30HAPPY
預定連結：【HK Express官網】
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