平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起

▲ HK Express突發7折機票優惠，大阪等7大航點來回$833起。

【平機票/日本機票/HK Express機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠！由即日起至2月5日，預訂7大航點機票，輸入指定優惠碼，可享高達7折優惠，即睇詳情！

最新影片：

平機票｜HK Express 7折機票優惠

HK Express推出初七人日機票優惠，由即日起至至2月5日預定大阪、高松、首爾、高雄、檳城、清邁及三亞機票，輸入指定優惠碼「30HAPPY」後搜尋航班，可享高達7折限時票價優惠。

平機票｜HK Express機票優惠詳情

航點 來回連稅

（1件隨身物品） 大阪 $1,327起 高松 $968起 首爾 $977起 高雄 $833起 檳城 $852起 清邁 $1,079起 三亞 $833起

預訂日期：即時至2025年2月5日（23:45）

旅遊日期：2025年2月10日至2025年7月10日

優惠碼：30HAPPY

預定連結：【HK Express官網】

▲ 一文看清2025公眾假期請假攻略，自製長假去旅行。

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

更多優惠報道：

八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券 百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30

行李箱優惠｜買SIM卡送20吋行李箱 多達10款式選擇/最平$236入手

國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠 東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起 出發期至6月底

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】