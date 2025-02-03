  • 17°C
香港時間：202523日 (一) 16:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛逝世︱首開腔回應愛妻猝逝消息　具俊曄：我不太好

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 具俊曄】大S徐熙媛在日本旅遊時，因流感併發肺炎逝世，終年48歲。 大S好姊妹范瑋琪接受台灣媒體訪問表示，大S在今早（2月3日）在日本火化。據悉，大S遺體會在日本火化，之後將骨灰帶回台灣，至於告別式仍在討論。

在2022年，大S與韓國藝人具俊曄再婚，還有5天就是兩人結婚3周年，可惜現在天人永隔。

大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注

點擊圖片放大
+7
+6

大S徐熙媛逝世︱具俊曄首開腔回應

現年55歲的具俊曄與拍檔姜元組成「酷龍」，在1990年代在亞洲紅極一時，可說是「韓流始祖」。

大S與丈夫具俊曄識於微時，他更是大S的初戀男友。大S與前夫汪小菲在2021年離婚後，大S與具俊曄再度聯繫，在2022年「世紀復合」並宣布結婚。

因此，南韓主流媒體也有報道大S逝世的新聞。南韓媒《日間體育》更取得老公具俊曄回應：「我不太好⋯」，記者問他大S離世是否為假新聞？他無奈稱：「這不是假新聞。」媒體形容具俊曄從聲音聽來其情緒非常低落，仍無法接受愛妻大S突然離世此不幸事件。

另外，曾與大S合作電影《保持通話》的古天樂，對於大S離世回應傳媒稱：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注
今日 13:05
大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
今日 10:40
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
今日 10:09
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像

你可能感興趣

大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注
今日 13:05
大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化　大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
今日 12:07
大S徐熙媛病逝︱徐熙媛歷兩度流產有癲癇病史　大S生前曾豁達談生死：完全不懼怕
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
今日 10:40
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
徐熙媛 具俊曄 娛樂人物職業 歌手 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
大S徐熙媛猝逝｜48歲大S徐熙媛猝逝　染流感併發肺炎日本病逝　小S證實死訊
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月03日 時間12:05）
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運
立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運