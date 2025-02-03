大S徐熙媛逝世︱首開腔回應愛妻猝逝消息　具俊曄：我不太好

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 具俊曄】大S徐熙媛在日本旅遊時，因流感併發肺炎逝世，終年48歲。 大S好姊妹范瑋琪接受台灣媒體訪問表示，大S在今早（2月3日）在日本火化。據悉，大S遺體會在日本火化，之後將骨灰帶回台灣，至於告別式仍在討論。

在2022年，大S與韓國藝人具俊曄再婚，還有5天就是兩人結婚3周年，可惜現在天人永隔。

大S遺產︱徐熙媛遺體日本火化 大S與前夫汪小菲官司未解逾億遺產分配惹關注

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大S徐熙媛逝世︱具俊曄首開腔回應

現年55歲的具俊曄與拍檔姜元組成「酷龍」，在1990年代在亞洲紅極一時，可說是「韓流始祖」。

大S與丈夫具俊曄識於微時，他更是大S的初戀男友。大S與前夫汪小菲在2021年離婚後，大S與具俊曄再度聯繫，在2022年「世紀復合」並宣布結婚。

因此，南韓主流媒體也有報道大S逝世的新聞。南韓媒《日間體育》更取得老公具俊曄回應：「我不太好⋯」，記者問他大S離世是否為假新聞？他無奈稱：「這不是假新聞。」媒體形容具俊曄從聲音聽來其情緒非常低落，仍無法接受愛妻大S突然離世此不幸事件。

另外，曾與大S合作電影《保持通話》的古天樂，對於大S離世回應傳媒稱：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」

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