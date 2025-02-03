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大S逝世｜徐熙媛臨終時全家陪伴身旁　丈夫具俊曄首度開腔10字悲慟回應

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S徐熙媛第二任丈夫具俊曄，以10字證實妻子離世的消息。

【大S逝世/徐熙媛/流感/具俊曄】台灣女星大S徐熙媛王不幸感染流感併發肺炎，在日本旅遊期間不幸離世，終年48歲。噩耗震驚整個娛樂圈，不少粉絲與親友心碎悲痛，她的第二任丈夫、韓國元祖級歌手具俊曄終發聲回應消息，並以10字證實消息屬實，哀傷語句中流露出自己未能接受事實。

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大S徐熙媛第二任丈夫具俊曄，以10字證實妻子離世的消息。

大S逝世｜具俊曄證實消息屬實

徐熙媛跟韓籍丈夫具俊曄於2022年2月8日在韓國登記結婚，具俊曄在妻子離世後，一度失去聯絡，今天較早時候終於回覆韓國傳媒的查詢，並發聲證實消息屬實。他語帶哀傷地表示「가짜뉴스가 아니다.괜찮지 않다」（不是假新聞，我感受不好），低沉的聲線難掩悲痛情緒，流露了自己仍無法接受，這突如其來的噩耗。

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大S逝世｜臨終時全家伴身旁

據台媒報道，大S一家早前趁春節期間，前往日本旅遊，當時大S出現感冒症狀，年初三仍未好轉送往急診，至昨日（2日）在醫院病逝，當時一家人陪伴在旁。

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大S妹妹小S今天（3日）透過經紀人證實姐姐離世的噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」據了解，大S的家人目前仍在日本處理後事，告別式等的相關安排，尚未對外公布。

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