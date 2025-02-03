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大S逝世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年

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撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

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大S具俊曄婚姻再過5天才滿3週年，有命理師曾批兩人婚姻「最長三年」。

【徐熙媛/大S去世】台灣藝人大S徐熙媛遊日感染流感併發肺炎逝世，終年48歲，消息震驚演藝圈。大S經歷過2段婚姻，2021年與汪小菲離婚後，隔年與初戀男友具俊曄復合，並於2022年2月8日登記結婚，再過5日便是2人的結婚3週年，遺憾如今天人永隔。早年曾有命理師批兩人不太可能白頭偕老，更直言「最長大概三年」。

徐熙媛大S去世｜命理師曾批大S具俊曄婚姻「最長三年」

2022年大S與具俊曄閃婚，台灣節目《新聞挖挖哇》討論此事時，場內一眾嘉賓都認為這段婚姻難以白頭偕老，其中命理師艾菲爾以星盤分析，指大S的閃婚舉動是受流年影響，「這個角度一旦離開以後，她會覺得說，這個衝動有一點索然無味，就是『我幹嘛為這個衝動』」。當時的主持人鄭弘儀追問，兩人能否白頭偕老？艾菲爾則回答要並不容易：「最長大概三年」。

台灣命理師艾菲爾批大S具俊曄的婚姻最長大概三年。（節目截圖）

不過艾菲爾也補充，以個人觀察，大S和汪小菲離婚後，看似雲淡風輕，但內心卻是「非常焦慮的、非常孤單的、非常寂寞的，甚至是有點恐慌的，所以她才在跟前任情人電話、視訊溝通，慢慢把關於愛的渴望定下來了。」兩人自結婚後，雖然大S已淡出幕前，但她不時也會分享兩人的合照，幸福笑容羨煞旁人。如今大S因流感在日本去世，令少人擔心具俊曄的身心狀態。

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徐熙媛大S去世｜閃婚一舉 玄學家批影響健康運

另外，玄學家陳知易亦曾批大S兩年前有「氣枯」之相，若不好好調養更會影響健康運。

當下諸事不利，若不好好調養個三年五載，運道很難恢復，現在她如此匆忙地步入下一段離姻，對自身而言是雪上加霜，這段婚姻再出變故是輕，嚴重是會刑傷到她的健康運，有損壽元。

他又指在一定的人生階段中，尤其運道不佳時，不要急著做人生決定，否則福緣離身而不自知，將來只會有更多的遺憾。

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徐熙媛大S去世｜曾被算命師批活不過50歲

大S亦曾在節目上提及，以往有人給自己算過命，說她活不過50歲。面對死亡，她並不懼怕，更持豁達態度：

人啊，永遠不知道甚麼時候會掛掉，所以我也不懼怕死亡，完全不怕。

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