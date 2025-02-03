大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】

【徐熙媛／大S／具俊曄／流感】48歲大S（徐熙媛）與韓籍前男友具俊曄2年多前重遇兼閃婚，消息震驚中港台。當時有玄學家預言二人不會白頭到老，指這段婚姻最長大概只有3年，而大S亦曾被批活不過半百，如今一語成讖。

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大S（徐熙媛）昨晚（2日）驚傳已病逝消息，截至今早（3日）由胞妹小S（徐熙娣）證實在新年出遊日本期間，因感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。

大S徐熙媛猝逝｜導遊曝大S發病至病逝僅5日 出發前已有病徵

大S於昨日（2日）突傳病逝，當時網絡上對於大S的行蹤眾說紛紜，由於未能聯絡她身邊的親友證實消息真偽，網上一度瘋傳對話截圖，一名自稱是接待大S一家的導遊透露內幕消息。內容講述大S與家人1月29日到日本旅行，而大S帶病出發，抵達日本第一天已經在咳嗽和出現哮喘症狀。她們一家人先到箱根浸溫泉，直到1月31日晚上身體狀況急轉直下，大S被救護車送往當地小型醫院看醫生。翌日（2月1日）再轉院到一間大型醫院，確診是甲型流感。當晚半夜大S情況突然惡化，送往醫院搶救延至2月2日早上病逝。

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大S徐熙媛猝逝｜算命批兩人婚姻過不了3年

大S一生有過兩段婚姻，育有1子1女，2021年與汪小菲離婚後，隔年重遇現年55歲韓籍初戀男友具俊曄，二人舊情復熾後在2022年2月8日於韓國閃婚。當年二人結婚沒有巨大婚戒，但共同紋下「Remember Together Forever」，具俊曄將愛的紋身紋在耳後，大S則是紋在鎖骨上，寓意大家此生不要再分開，加上字句上各種顏色的渲染，代表他們即將會快樂地共度餘生。

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當年大S與具俊曄閃婚引起軒然大波，當年有算命師傅在當地節目《新聞挖挖哇》上分析兩人的星盤，當時台灣知名算命師傅艾菲爾曾指大S離婚後遭受大眾輿論，猜測她重新聯絡上前男友的原意有可能是談心，後來演變成舊情復熾，最後萌生閃婚決定。他續指，當年大S閃婚很大可能是受到流年影響，一時衝動下做的決定。被問到批算大S和具俊曄會否白頭偕老，艾菲爾當時不假思索回答：

不容易，最長大概3年吧。

此語一出，引起同場其他嘉賓嘩然，艾菲爾表示對於二人的婚姻仍採取觀望態度，形容是「有待觀察」。玄學家陳知易亦批大S兩年前就有「氣枯」之相：

當下諸事不利，若不好好調養個三年五載，運道很難恢復，現在她如此匆忙地步入下一段離姻，對自身而言是雪上加霜，這段婚姻再出變故是輕，嚴重是會刑傷到她的健康運，有損壽元……在一定的人生階段內，尤其是運道不佳的時候，不會著急做人生決定，否則福緣離身而不自知，只會讓將來有更多遺憾！

▲ 玄學家狠批大S面相。（微博截圖）

大S徐熙媛猝逝｜預言應驗：重逢初戀惟無法白頭偕老

時隔快將3年，大S和具俊曄再過5日就是二人結婚3周年紀念日，沒想到當年的預言居然應驗。此外，大S在過往節目上曾透露，以前有人給自己算過命，說她活不過50歲，故此她在去年立遺囑分配10億台幣的財產，如今她一語成讖。

據韓媒《日間體育》報道，具俊曄今日（3日）透過電話回應記者，聲音低沉壓抑，難掩悲痛情緒，親口證實太太死訊。有指他在言談中語氣充滿悲痛，似乎仍無法接受大S突然離世的事實：

這不是假新聞，我不太好……

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