財政預算案2025｜工聯會倡維持長者乘車優惠　營辦商降長者票價優惠門檻至60歲

▲ 工聯會今日與財政司司長陳茂波會面。(工聯會fb圖片)

新一份財政預算案本月公布，在嚴重財赤的情況下，工聯會建議，長者乘車優惠對象不變，巴士實施分段收費，落車拍卡解決長車短搭；營辦商把長者票價優惠適用年齡下降至60歲，預計每年可為政府節省上億元。

節流上應循「能者多付」原則 避免削對基層及弱勢群體支援

工聯會今日與財政司司長陳茂波會面，提出了14項主要建議，總共61項建議，主題為「激活經濟循環，力保民生就業」。工聯會指，理解政府面臨的財赤壓力，但在具體削減開支項目上，期望特區政府審慎行事，仔細評估對市民，特別是對基層的影響。在「節流」工作上應遵循與「開源」策略相同的「能者多付」原則，避免削減對基層及弱勢群體的支援；而更應以提升效益、創新思維的方式，收窄開支與收入的差距。

巴士落車處加裝拍卡機 實施分段收費

現時大部分公共交通營辦商，主要向65歲或以上長者提供半價票價優惠，而營辦商自行給予長者的票價優惠，不會在2元優惠計劃下獲得發還。

工聯會議員鄧家彪建議，政府不要削減長者福利，而是以更精準的方式控制支出，例如針對「長車短搭」，巴士公司實施分段收費，為每一個路線都訂立一個分段收費的收費表向政府提出，在巴士落車處加裝拍卡機，並要求長者下車時必須拍卡才可以享受乘車優惠，持卡人都是給兩元，同時，建議公共交通營辦商履行社會責任，把長者票價優惠適用年齡下降至60歲，預計每年可為政府節省上億元。

倡對企業應評稅利潤超過1億元部分徵17.5%稅率

稅率方面，工聯會指出，基於「能者多付」的原則，政府應考慮提高其稅率，建議引入三級制，調整高利潤企業利得稅稅率；在原有利得稅二級稅制下加設第三級，對企業應評稅利潤超過1億元的部分徵收17.5%的稅率。此外，高收入人士的薪俸稅和個人入息稅亦應該進一步調整，建議政府研究把現時的薪俸税及個人入息課税兩級制標準税率改為三級制。

降工務工程須交財委會單獨審議批准門檻至3000萬

工程成本方面，工聯會建議，調低現時要求工務工程撥款超過5000萬元須交立法會財委會單獨審議批准的門檻，下調至3000萬元，以加強監察力度；研究更多採用國家標準；以及研究使用中央或直接採購模式採購物料等。

至於公務員減薪、凍薪，工聯會指，任何行業減薪都不會同意，認為會令經濟萎縮。

冀政府推有穩建回報強積金計劃

工聯會立法會議員黃國期望，政府能兌現承諾，為低收入的僱員及自僱人士代供強積金；推出有穩建回報兼行政費低的強積金計劃，認為政府債券息率高於通賬，可透過強積金計劃發債，轉化成市民回報。

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