市區重建｜市建局發收購靠背壟道合作社物業建議　每平方呎$15,385

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市區重建局今日（3 日）向九龍城靠背壟道／浙江街發展計劃，即第二個重建公務員建屋合作社樓宇試點項目的物業 業主，發出收購物業建議，向項目內合資格的自住業主，提出以實用面積每平方呎15,385元收購其物業。

是次收購建議的「劃一補地價呎價」為每平方呎1,177元，在扣除「劃一補地價呎價」後，未繳付補地價單位的自住業主所獲得的補償，為實用面積每平方呎14,208元。

項目涉及共 466個業權，業主將有 60日時間考慮市建局的收購物業建議。 當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資 格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

重建合作社樓宇涉及處理解散合作社、修訂地契、分契、散社後由前社員成立業主立案法團等手續。已解散的前合作社社員，在取得其單位的業權後，需向政府繳付補地價以撤銷轉讓限制，才能自由轉售其單位。市建局只會待上述所需程序全部完成後，才開始收購項目內單位的業權。

市建局於2021年與政府相關部門及房屋協會，協調及制定針對性措施，包括提供免費法律支援未解散的合作社進行「散社」、促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估補地價金額的基礎，及於項目實施「劃一補地價呎價安排」。地政總署會為項目內所有未補地價的物業，評估業主需繳付的補地價呎價，市建局將以被評估為最低 的每平方呎補地價呎價為劃一補地價呎價基礎，代業主支付其單位超出最低補地價呎價的部份。並豁免前合作社社員在申請撤銷轉讓限制時需支付的行政費。

考慮到未補地價的前社員需將部份市建局的收購補償用作繳付補地價，政府和市建局亦為合資格的前合作社社員作特別重置安排，讓其可購買由房協會在啟德興建和管理的專用安置屋邨的資助出售房屋單位，作為選購市建局提供的啟德「煥然壹居」和「樓換樓」計劃單位以外的另一個重置居所選擇，亦容許合資格的前合作社社員可以在這3類重置單位中購買最多兩個單位。

項目涉及28個合作社，其中9個合作社於項目開展時仍未解散。在市建局的協助下，9個合作社的社員自2022年7月起，陸續完成散社程序並取得業權成為業主；最後一位前社員亦於今年1月取得業權成為業主。市建局已按照既定程序，委託經公開抽籤選出的7間獨立顧問公司，於今年1月，比較項目附近地區、具有與項目類近特點以及交通方便程度的物業的成交個案，訂定假設為同一地區7年樓齡的假設重置單位的「假設單位呎價」。此「假設單位呎價」已早前獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委 員會批准。

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