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大S徐熙媛去世丨導遊列出大S患病時間線　S媽首回應喪女之痛：要帶熙媛回家

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S徐熙媛媽媽首回應喪女之痛。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣 / 大S母親 / 流感】大S徐熙媛與家人在日本旅行時，因流感併發肺炎病逝，終年48歲。此不幸消息令香港、台灣及內地網民震驚。

據招待大S日本行程的導遊透露，大S一行人包括丈夫具俊曄、兩個孩子、大S媽媽、小S徐熙娣、許雅鈞、小S二女兒Lily、小女兒許老三在大年初一（1月29日）到日本，當時大S已有點感冒，比如咳嗽和哮喘，在坐車到箱根泡溫泉時，大S身體一直不適，到大年初三（1月31日）晚在當地召救護車送到急症室。

在大年初四（2月1日）全家人轉到東京，導遊帶大S到一家小醫院，但醫生無法找出病因，之後大S轉到較大醫院，被斷出患甲型流感，而她取藥後離開醫院。

但在當日深夜時，大S病情急轉直下，於是召救護車送院，不幸在大年初五（2月2日）早上逝世。大S遺體在今天（2月3日）於日本火化。

大S徐熙媛逝世︱首開腔回應愛妻猝逝消息　具俊曄：我不太好

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大S徐熙媛逝世丨S媽：家人們都過度傷心

因為大S母女一直感情要好，大眾都十分擔心喪女的徐媽心情及身體情況。徐媽媽託家族摯友王偉忠在今午向公眾及傳媒轉達說話，內容全文如下：

大家好，我是王偉忠，身為徐家摯友，受徐媽媽之託，在此轉達她想說的幾句話。

首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。

同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。

熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。

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