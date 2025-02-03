巴士安全巡迴展｜巴士安全巡迴展今起至5月舉辦　首站西九龍政府合署舉行【附詳情】

▲ 運輸署舉辦巴士安全巡迴展。（政府新聞處圖片）

運輸署由今（3日）起至5月中，將先後在九座政府大樓舉行題為「一路安全靠晒你」的巴士安全巡迴展覽，介紹政府與專營巴士營辦商提升巴士安全的措施，以及提高市民作為乘客的安全意識。

運輸署署長李頌恩表示，專營巴士平均每日接載乘客370多萬人次，佔所有公共運輸服務約3成，形容安全便捷的巴士服務對市民日常出行至為重要，而加強專營巴士安全是政府與營辦商的首要工作，署方亦致力從巴士車長及乘客、科技、安全表現管理，以及道路等四方面提升巴士和乘客安全，減少意外。

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展覽設有展板及教育短片，詳細介紹巴士車長日常保障乘客安全的工作、乘客確保自身安全的要訣、運輸署評核專營巴士營辦商的安全表現指標、營辦商如何廣泛應用科技以提升巴士安全，以及政府一系列道路安全及巴士友善措施。參觀展覽的市民可即場參加問答遊戲，贏取禮品。

日期 地點 開放時間 2月3日至8日 西九龍政府合署南座地下大堂 上午9時至下午7時 2月10日至15日 海港政府大樓2樓 2月17日至22日 稅務大樓地下大堂 2月24日至3月1日 工業貿易大樓1樓 3月3日至8日 北角政府合署地下大堂 3月10日至15日 長沙灣政府合署地下大堂 4月14日至18日 荃灣政府合署2樓 4月28日至5月3日 東涌市政大樓地下大堂 5月12日至16日 屯門政府合署地下大堂

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