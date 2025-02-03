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巴士安全巡迴展｜巴士安全巡迴展今起至5月舉辦　首站西九龍政府合署舉行【附詳情】

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

運輸署舉辦巴士安全巡迴展。（政府新聞處圖片）

運輸署由今（3日）起至5月中，將先後在九座政府大樓舉行題為「一路安全靠晒你」的巴士安全巡迴展覽，介紹政府與專營巴士營辦商提升巴士安全的措施，以及提高市民作為乘客的安全意識。

運輸署署長李頌恩表示，專營巴士平均每日接載乘客370多萬人次，佔所有公共運輸服務約3成，形容安全便捷的巴士服務對市民日常出行至為重要，而加強專營巴士安全是政府與營辦商的首要工作，署方亦致力從巴士車長及乘客、科技、安全表現管理，以及道路等四方面提升巴士和乘客安全，減少意外。

點擊圖片放大

展覽設有展板及教育短片，詳細介紹巴士車長日常保障乘客安全的工作、乘客確保自身安全的要訣、運輸署評核專營巴士營辦商的安全表現指標、營辦商如何廣泛應用科技以提升巴士安全，以及政府一系列道路安全及巴士友善措施。參觀展覽的市民可即場參加問答遊戲，贏取禮品。

日期地點開放時間
2月3日至8日西九龍政府合署南座地下大堂上午9時至下午7時
2月10日至15日海港政府大樓2樓
2月17日至22日稅務大樓地下大堂
2月24日至3月1日工業貿易大樓1樓
3月3日至8日北角政府合署地下大堂
3月10日至15日長沙灣政府合署地下大堂
4月14日至18日荃灣政府合署2樓
4月28日至5月3日東涌市政大樓地下大堂
5月12日至16日屯門政府合署地下大堂

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