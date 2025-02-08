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呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500

社會

撰文： 王月明

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢，熱心男「中招」贈一疊利是及$500，網民指其屬慣犯。

【呃錢 / 深水埗 / 農曆新年】扮慘呃錢枉費他人的善心不可取！有港男在Threads發帖，指大年初四於深水埗遇見正在大聲見電話哭訴的阿婆，聽聞其被人呃錢，又在街邊睡了幾日。

樓主十分同情阿婆，便拿出大疊利是及1張500元紙鈔贈予阿婆，還不忘叮囑其食飯。事後男子懷疑被騙，將經歷發布至網絡，有不少網民認出涉事阿婆，指其以相同招數騙過不少人。

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呃錢阿婆｜熱心男子贈予阿婆大疊利是及$500現金

樓主稱大年初四於深水埗街頭遇見一位手持拐杖，用紙巾抹眼淚的阿婆。影片未提及阿婆哭訴的具體內容，樓主稱與「還錢」有關。

影片可見，阿婆站在街頭邊哭邊講電話，樓主疑等到阿婆講完電話後，上前將大疊利是及500元現金交給她，「俾封利是你呀」，阿婆連聲道謝並鞠躬，樓主又叮囑道「新年快樂！唔多謝，袋好佢，食餐飯」。

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阿婆帶有哭腔表示，「我可以返去喇，好多謝你！你真係對我好，我電話無電喇」，樓主勸其不要太過傷心後，勸其儘早回家。

有網民補充阿婆於街頭大聲講電話的扮慘話術，「俾人呃咗錢，同電話裏面嗰個講佢好無情又唔知點樣樣，佢又瞓咗幾日街，跟住問電話裏面嗰個人好似借幾百蚊俾佢交電話費」，相信樓主是被類似話術所騙。

有不少網民認出該阿婆應是慣犯，還曾一度被新聞報導。（取自Threads）

呃錢阿婆｜阿婆屬慣犯　出沒各區騙取財務

該帖發布後引起熱議，有不少網民認出該阿婆應是慣犯，還曾一度被新聞報導，直斥其不應利用他人同情心騙財，「係佢好戲啫，每次用呢招，每次有收穫，佢唔會收手㗎啦」、「壞人變老，騙子一樣會變老」、「婆婆真係好好戲，有冇興趣去拍戲」、「我都撞過佢，凌晨2點喺旺角 」。

不過，有不少人安慰樓主，「但我都真心欣賞你，響呢個亂世仍然選擇善良」、「你有善心有好報」、「唔緊要，有幫人嘅心，係你嘅福報」。據網民留言，該名阿婆還曾於北角、旺角、新蒲崗、太子及港鐵車廂等多區多地點行騙，大家要多加留意！

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