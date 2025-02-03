香港零售｜2024年12月零售業總銷貨值臨時估計328億元　按年同月下跌9.7%

政府統計處今(3）日發表最新的零售業銷貨額數字。2024年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，較2023年同月下跌9.7%。同年11月的零售業總銷貨價值的修訂，估計較2023年同月下跌7.3%。

2024年12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.2%，臨時估計為24億元，較2023年同月下跌17.2%。同年11月的零售業網上銷售價值的修訂，估計較2023年同月下跌7.2%。

按零售商主要類別分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌13.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌2.9%）；超級市場貨品（下跌3.1%）；服裝（下跌11.1%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌0.6%）；百貨公司貨品（下跌8.9%）。

2024年零售貨值 按年跌7.3%

2024全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,768億元，較2023年全年下跌7.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌9.0%。2024年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為317億元，較2023全年下跌2.6%。

政府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。第四季合計，零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%有所收窄。

展望未來，發言人指出零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。