天文台｜寒冷天氣警告生效 天文台預測周二市區最低跌至12度
社會
發布時間： 1 小時前
最後更新： 23 分鐘前
天文台在今日（3日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港明日早上天氣寒冷。
天文台預測，明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低兩三度，籲市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。
民政事務總署今日（3日）已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。各臨時避寒中心在開放期間會免費提供潔淨的墊褥和毛氈／棉被、熱食和熱水予入住人士使用。
署方指，為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。
任何人士如需使用避寒中心或查詢有關在中心派贈物品的安排，可致電民政事務總署熱線25728427。
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