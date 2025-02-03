農曆新年｜年廿九至初五共107萬人次訪港增3%　非內地旅客按年增17%

▲ 年廿九至昨日共有約107萬旅客訪港。（馮漢柱攝）

本港農曆新年5天長假期結束，旅發局總幹事程鼎一今（3日）在電台節目表示，年廿九（1月28日）至昨日（2月2日）共有約107萬旅客訪港，增幅達3%，非內地旅客則比上個農曆新年多17%，形容是非常好的數字。

程鼎一指，農曆新年是旅遊旺季，目前競爭很大，內地春節本地遊火爆，周邊地區包括日本，亦非常吸引外地遊客，不能完全與去年數字比較，認為香港已經做得很好。他指最高興是非內地客訪港數字有17%增長，認為可以吸引他們在香港酒店等比較緊張時，願意來香港看看，是最好的消息。

徵消費稅需慎重考慮

對於有意見認為在財赤下應加徵消費稅，程鼎一表示，內地訪港旅客的消費模式已改變，沒有消費稅是本港的優勢，如有改變需慎重考慮、從長計議。程鼎一以賽馬旅遊為例，指馬會與政府或可配合旅遊宣傳，星期三和星期六都可以安排旅客入場，相信會有吸引力。至於遊艇旅遊和海島旅遊，他認為香港絕對有條件做，但由於遊艇旅遊可能涉及更多投資及跨境安排，因此需要時間發展。

至於盛事安排和資助，程鼎一認為，難以單一活動評估成效，舉例指香港很出名的活動，如農曆新年花車巡遊或大坑舞火龍，都是經過長年累月而建立。他強調多些資助對願意舉辦活動的人士來說，一定是好事，但並非每次活動都會很成功，香港要打造成盛事之都，是應有的投資。

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