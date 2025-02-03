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渣馬2025｜渣馬周日開跑多區封路　一文看清特別交通安排

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

渣打香港馬拉松周日舉行，屆時港九新界均會實施特別交通安排。（朱永倫攝）

渣打香港馬拉松周日（9日）舉行，參賽名額維持約7.4萬個。屆時港九新界均會實施特別交通安排，運輸署料約260條巴士路綫及41條專綫小巴路綫調整服務，8條地鐵路綫提早開出。

賽事第一槍將於周日清晨5時起步，為10公里輪椅賽在灣仔運動場出發；接著半馬和10公里挑戰組清晨5時半開跑，起點分別為尖沙咀彌敦道和東區走廊；全馬挑戰組則早上6時在尖沙咀彌敦道出發。所有賽事終點設於維園。

因應賽事，警方將在周六（8日）晚上11時半起，逐步封閉新界南路段，包括屯門公路（九龍方向）支路往汀九橋、青馬大橋（九龍方向）往長青隧道（出口4A）等。

西九龍區則分7個階段進行封路，首階段將於周日凌晨12時45分，封閉西九龍公路南行及西區海底隧道南行，之後陸續封閉梳士巴利道西行、天星碼頭等，至早上9時起陸續解封。

惟由於半馬和全馬選手將於稍後折返西九龍公路，警方最快在下午約1時15分才會重開有關路段。港島多區亦將於周日凌晨12時45分起實施封路，至早上9時逐步解封。
 
運輸署預料，211條日間巴士路綫及33條日間專綫小巴路綫將縮短、停止服務或改道；49條通宵巴士路綫及6條通宵小巴路綫同樣料受影響。

8條地鐵路綫會提早開出，其中屯馬綫和東鐵綫頭班車將在凌晨3時25分開出；亦有28條特別巴士路綫方便參賽者前往起點。

逾1.5萬名非本地跑手參賽 來自101個國家或地區

中國香港田徑總會主席關祺今日（3日）表示，今年7.4萬名跑手中，有約2成（即逾1.5萬名）為非本地跑手，共來自101個國家或地區；亦有14男10女精英跑手參賽，大部分來自非洲、埃塞俄比亞等。他盼非本地跑手可透過比賽欣賞香港美好一面，甚至在賽後留下消費、品嚐美食。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪則指，周日氣溫料介乎13至18度，大致多雲及乾燥，早上相當清涼，加上近期流感肆虐，籲跑手量力而為，不要勉強出賽。

對於去年終點位置一度出現人潮倒灌，跑手只能步行過終點，伍說今年會加強協調和改善；又說安檢原則是確保賽事安全及順利進行，有進行檢討及更新，相信今年會更順暢。另提醒跑手服裝不可含違禁品，亦不應影響他人。

劉馬車揚言再闖賽道 伍于豪：不希望有不愉快事件發生

網紅劉馬車前年在未有報名情況下，闖入渣馬賽道並領取獎牌，遭田總終身禁賽，惟他早前揚言將「參賽」。伍于豪稱，若工作人員看到有人闖入賽道，會勸喻離場，若無效或尋求執法部門協助，強調不希望有不愉快事件發生。

至於今屆賽事不再設「萬金先生小姐獎金」，關祺解釋當年是因應渣馬25周年而設該特別獎金，現改回「千金先生小姐獎金」，相信不會影響跑手參賽意欲，「運動員目標都係做時間，獎金呢樣嘢有當然最好，但唔會減低參賽或做成績意欲。」

渣馬移師啟德體育園？ 關祺：可作進一步研究

另外，首屆「渣打香港馬拉松博覽會」將於周三（5日）至周六（8日）在啟德體育園體藝館舉行，跑手可根據預約時間到場領取選手包。同場還有逾40個攤位，更有不同界別專家解說跑步及運動相關議題。

關祺形容啟德體育園為本港代表性地點，加上體藝館舉為室內場地，不受天雨影響，可塑性高，相信可為跑手及大眾帶來更好體驗。未來會否把部分比賽移師體育園？他就說可作進一步研究。

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記者：梁薾心

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