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退伍軍人病｜過去一周錄3宗退伍軍人病　衞署正查是否出現群組個案

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發布時間： 24 分鐘前

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衞生署公布退伍軍人病個案最新情況。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（3日）公布退伍軍人病個案最新數字，同時提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生防護中心指，過去一周（1月26日至2月1日）共錄得3宗社區感染的退伍軍人病個案，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。3宗個案詳情如下：

  • 42歲男病人，有長期病患，居於大埔區。
  • 93歲男病人，有長期病患，居於九龍城區。
  • 71歲男病人，有長期病患，居於油尖旺區。


中心稱，截至2月1日，今年錄得12宗退伍軍人病個案，而本港於2024年及2023年分別錄得135及121宗退伍軍人病個案。

發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病；另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應：

  • 以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；
  • 避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及
  • 如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。


市民應採取以下健康建議：

  • 注意個人衞生；
  • 不要吸煙和避免飲酒；
  • 定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；
  • 如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯；
  • 至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸；
  • 每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘；
  • 使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水；

如需處理花園土壤、堆肥和培養土：

  • 戴上手套及口罩；
  • 應使用低水壓灌溉花園和堆肥；
  • 慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；
  • 為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；及
  • 避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室。

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