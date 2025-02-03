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大S流感去世｜全家遊日準備平安藥包　醫生教必帶7大防疫物品傍身【附流感懶人包】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S於日本染流感併發肺炎離世，醫生教遊日必帶7大防疫物品傍身。

台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。日本流感疫情嚴重，數據顯示，由去年9月至今，推算逾950萬人感染流感。小朋友是染病的高危群組，一家人旅行要有備無患，前台大醫院感染科醫師孔祥琪分享遊日注意事項，以及必帶7大防疫物品，各位家長記得參考！

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徐熙媛大S去世｜日本流感季逾950萬人染病

大S在日本旅遊期間感染流感併發肺炎逝世，引發港人對日本流感疫情的關注。據日本國立感染症研究所1月31日公布的數據，由去年9月2日至今年1月26日，日本國內累計流感病例推算已達到約952.3萬人。

徐熙媛大S去世｜流感併發肺炎2大類型

前台大醫院感染科醫師孔祥琪於Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，提醒流行性感冒病毒有別於普通感冒，流感傳染力高，有可能發生併發症，可導致肺炎、腦炎、心肌炎等重症。

孔祥琪續指，流感病毒併發的肺炎主要有兩種，一種是病毒性肺炎，病程進展較快，來勢洶洶，年輕人身上亦會出現，致死率比較高；第二種是細菌性肺炎通常在感染流感後約一周出現，可透過抗生素有效治療。

徐熙媛大S去世｜4類高危人士易染流感

他表示，流感的致死率約是千分之一，呼籲以下4類高危人士應接種疫苗：

  • 65歲以上長者
  • 嬰幼兒
  • 孕婦
  • 患有慢性病人士（如糖尿病，心血管疾病，慢性肺病肝病腎病，肥胖 BMI≧30，免疫力低下等）

孔祥琪提到，日本現時流行的病毒株為甲型流感H1N1，雖然當地這一波疫情已過了高峰，但從日本回來後4天內都是潛伏期，因此不可掉以輕心。

徐熙媛大S去世｜醫生推介遊日必帶7大防疫物品

孔祥琪亦分享親身經驗，推介去日本旅遊必帶的7款防疫物品，點擊圖片放大看詳情：

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流感懶人包｜症狀、傳播途徑、預防方法

根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。

TOPick整合流感病徵、傳播途徑、治理方法及預防方法等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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免費打流感針2025｜免費接種流感疫苗合資格人士

2024/25年度「政府防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗，點擊圖片放大看詳情：

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